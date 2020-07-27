Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж 17 июля на частной церемонии. Даже несмотря на пандемию коронавируса, которая изменила планы на пышную свадьбу, супруги отправились в медовый месяц. Для отдыха молодожены выбрали Францию.

Недавно мировую прессу всколыхнула новость о свадьбе 31-летней принцессы Беатрис, которая поженилась с итальянским миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзорском парке в присутствии лишь 20 гостей. Королевский дворец поделился всего несколькими кадрами со скромной свадебной церемонии, а все личные подробности праздника оставил в тайне. Рассекречивать детали супружеской жизни взялось издание Daily Mail, которое опубликовало направление медового месяца пары.

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Как сообщили туристы, которые видели молодоженов собственными глазами, незадолго после бракосочетания принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци отправились в свадебное путешествие по югу Франции. Очевидцы утверждают, что миллиардер был за рулем небольшого автомобиля, загруженного вещами.

Они выглядели так, как и любая другая пара, которая наслаждается прекрасным путешествием,

– отметили туристы.

Инсайдеры уверяют, что пара была готова отказаться от традиционного медового месяца, однако в конце концов передумала и отправилась в путешествие по Ла-Маншу. Выбор места для отдыха существенно ограничило закрытие границ, однако принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци называют очень приземленными влюбленными, несмотря на статус в обществе.

Свадьба принцессы Беатрис

Церемония состоялась 17 июля в Королевской часовне Всех Святых, которая расположена в Виндзорском парке. Гостями свадьбы стали бабушка и дедушка невесты – королева Елизавета II и принц Филипп, отец принц Эндрю и ближайшие для королевской семьи.

Принцесса Беатрис вышла замуж в платье своей бабушки, в котором Ее Величество появилась в 1962 году на премьере фильма "Лоуренс Аравийский" в Лондоне. Невеста красовалась с тиарой с бриллиантами, в которой женилась королева Елизавета II в 1947 году.