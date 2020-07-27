Принцесса Беатрис отправилась в медовый месяц: где отдыхают молодожены
Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж 17 июля на частной церемонии. Даже несмотря на пандемию коронавируса, которая изменила планы на пышную свадьбу, супруги отправились в медовый месяц. Для отдыха молодожены выбрали Францию.
Недавно мировую прессу всколыхнула новость о свадьбе 31-летней принцессы Беатрис, которая поженилась с итальянским миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзорском парке в присутствии лишь 20 гостей. Королевский дворец поделился всего несколькими кадрами со скромной свадебной церемонии, а все личные подробности праздника оставил в тайне. Рассекречивать детали супружеской жизни взялось издание Daily Mail, которое опубликовало направление медового месяца пары.
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Как сообщили туристы, которые видели молодоженов собственными глазами, незадолго после бракосочетания принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци отправились в свадебное путешествие по югу Франции. Очевидцы утверждают, что миллиардер был за рулем небольшого автомобиля, загруженного вещами.
Они выглядели так, как и любая другая пара, которая наслаждается прекрасным путешествием,
– отметили туристы.
Инсайдеры уверяют, что пара была готова отказаться от традиционного медового месяца, однако в конце концов передумала и отправилась в путешествие по Ла-Маншу. Выбор места для отдыха существенно ограничило закрытие границ, однако принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци называют очень приземленными влюбленными, несмотря на статус в обществе.
Свадьба принцессы Беатрис
Церемония состоялась 17 июля в Королевской часовне Всех Святых, которая расположена в Виндзорском парке. Гостями свадьбы стали бабушка и дедушка невесты – королева Елизавета II и принц Филипп, отец принц Эндрю и ближайшие для королевской семьи.
Принцесса Беатрис вышла замуж в платье своей бабушки, в котором Ее Величество появилась в 1962 году на премьере фильма "Лоуренс Аравийский" в Лондоне. Невеста красовалась с тиарой с бриллиантами, в которой женилась королева Елизавета II в 1947 году.