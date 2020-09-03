Среди королевских увлечений особое место занимает охота на птиц. К своему хобби принц Уильям решил приобщить и старшего сына Джорджа. Однако зоозащитники осудили поступок отца, который

Недавно принц Уильям отправился на охоту на глухарей неподалеку от замка Балморал в Шотландии. Компанию ему составили 70-летняя принцесса Анна с мужем, принц Эдвард с 12-летним потомком Джеймсом. Вместе с ними был и 7-летний сын Уильяма и наследник британского престола Джордж, который наблюдал за тем, как отец мастерски справляется с оружием и стреляет по птицам.

Такой поступок герцога Кембриджского не на шутку возмутил организацию PETA, которая борется за права животных. Об этом информирует издание Daily Mail.

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Принц Уильям не в первый раз берет Джорджа на охоту. Однако зоозащитники каждый раз беспощадно критикуют решения многодетного отца, ссылаясь на то, что подобные развлечения вредят психике ребенка. Кроме того, активисты обеспокоены тем, что у наследника престола снизится уровень сострадания к страданиям животных.

В современном мире уже мало кто видит в спортивной охоте что-либо, кроме жестокого извращения и убийства прекрасных птиц. Когда на глазах ребенка происходит убийство его родителями, это может серьезно навредить психике,

– говорится в публичном обращении PETA.

Добавим, что зоозащитников волнует не только то, что мальчика могут мучить ночные кошмары, но и то, вырастет ли он ответственным и участливым лидером.

Стоит отметить, что принц Уильям и принц Гарри с самого детства увлекались охотой. Мать братьев принцесса Диана даже в шутку называла их "убийцы Уэльские".

Если герцог Кембриджский до сих пор занимается охотой, то Гарри отказался от королевского хобби из-за Меган Маркл. В прессе ходили слухи, что он прекратил охотиться и продал свои охотничьи ружья. Дело в том, что его жена считает такое занятие жестоким.