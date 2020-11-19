Недавно брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил британский телеканал BBC в обмане из-за интервью Мартина Башира с принцессой Дианой. Принц Уильям прокомментировал этот скандал.

Известно, что BBC начал повторное расследование в отношении интервью Мартина Башира с принцессой Дианой, который взял его якобы обманным способом. Принц Уильям официально назвал это расследование "шагом в правильном направлении". Об этом сообщает издание People.

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Герцог Кембриджский выступил с официальным заявлением относительно скандала с интервью.

Независимое расследование – это шаг в правильном направлении. Оно должно помочь установить истину, что стоит за действиями, которые привели к интервью в Panorama, и последующим решением, принятым сотрудниками BBC в то время,

– сказал принц Уильям.

Напомним, что в этом году исполнилось 25 лет со дня выхода скандального интервью принцессы Дианы. В нем она рассказала об отношениях с принцем Чарльзом и причинах развода. Впрочем, по словам брата принцессы Дианы, журналист заставил ее рассказать об этом. Также Чарльз Спенсер убежден в том, что Мартин Башир подделал финансовые документы, в которых говорилось о том, что королевские работники платили двум ее придворным за слив информации о принцессе Диане в прессу.

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