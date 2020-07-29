Встречаться с принцем – это не всегда дорогие подарки и свидания с королевской роскошью, о чем откровенно рассказал герцог Кембриджский. Принц Уильям вспомнил ужасный подарок, который никогда не забудет Кейт Миддлтон.

Представитель монархии стал гостем подкаста That Peter Crouch, сообщает BBC. В разговоре принц Уильям вспомнил, как только начал встречаться с Кейт Миддлтон. Тогда пара училась в Сент-Эндрюсском университете, что в Шотландии, а на свидании герцог Кембриджский вручил любимой бинокль. Этого подарка Кейт никогда не забудет.

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"Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что ее это поразит, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: "Это бинокль? Что происходит?" В общем, все получилось не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, зачем я ей его купил", – с юмором вспомнил принц Уильям.

Подарок только развеселил Кейт Миддлтон но не повлиял на их отношения.

Известно, что интервью герцог Кембриджский дал в поддержку кампании Heads Up. Запись с принцем Уильямом проходила в марте в Кенсингтонском дворце и в онлайн-режиме. В подкасте представитель монархии подчеркнул, насколько важно заботиться о психологическом здоровье и почему мужчины не должны замалчивать свои проблемы.

"У всех нас есть психическое здоровье, и мы все должны быть психически здоровыми. Говорить о своем психическом здоровье – это сила, а не слабость. Если вы плохо себя чувствуете или вас что-то беспокоит, просто поговорите об этом, это не проблема", – отметил принц Уильям.