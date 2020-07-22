22 июля первенец герцогов Кембриджских празднует день рождения. Накануне праздника принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поздравить сына, разместив его новые фото в сети. А вот какие сюрпризы подготовили на 7-летие Джорджа, супруги решили не рассекречивать.

Новые фото представителя монархии появились в твиттере Кенсингтонского дворца. В официальном сообщении помощники принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили указать, что автором съемки была знаменитая мама именинника. Герцогиня Кембриджская еще со студенческих лет увлекается фотографиями, поэтому часто устраивает для своих потомков импровизированные съемки на природе.

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Вероятно, фотографии принца Джорджа Кейт сделала в Норфолке, где супруги с детьми поселились на время карантина. На кадрах маленький представитель монархии позировал со счастливой улыбкой, что тронуло всех поклонников королевской семьи. В то же время в сети не скрывали восторга от сходства принца Уильяма и его сына Джорджа.

Принц Джордж празднует день рождения / Фото Twitter / @KensingtonRoyal

Как будут праздновать 7-летие Джорджа

Королевская семья никогда не дает комментариев о частной жизни. Поэтому детали празднования дней рождения пресса может получить только от инсайдеров из дворца. Но существуют у представителей монархии правила, которые очень редко нарушаются. Так, по традиции, принц Джордж на 7-летие получит поздравления от своих родственников по телефону и в сети.

Вероятно, Кейт Миддлтон и принц Уильям устроят для именинника закрытый семейный праздник, ведь из-за пандемии коронавируса супругам придется отказаться от шумного застолья с детскими развлечениями. Герцогиня Кембриджская обычно заботится о рационе своих троих детей, однако на их дни рождения сама печет торт с кремом. Поэтому праздник принца Джорджа не станет исключением, а маленький наследник престола получит в подарок вкусный десерт.

Но какие еще сюрпризы королевская чета подготовила для первенца, пока неизвестно. На шестой день рождения Джордж попросил в подарок от родителей бинокли для наблюдения за птицами. Кроме этого, принц Уильям и Кейт Миддлтон приобрели для ребенка электрический автомобиль, о котором он мечтал долгое время.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Уильям с детьми / Instagram / @kensingtonroyal