Принцесса Швеции София и принц Карл Филипп станут родителями в третий раз. Они обнародовали заявление и чувствительное общее фото. Рождение ребенка ожидается весной 2021 года.

О беременности принцессы Софии сообщили на официальном аккаунте королевской четы в инстаграме. Принц Карл Филипп с женой обнародовали новость о том, что они ожидают рождения третьего ребенка.

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Напомним, что королевская пара воспитывает двоих детей: 4-летнего принца Александра и 3-летнего принца Габриэля.

Мы счастливы и с нетерпением ждем встречи с нашим третьим ребенком, братом или сестрой принца Александра и принца Габриэля. Нового маленького члена нашей семьи,

– написали принцесса София и принц Карл Филипп.

Рождения малыша супруги ожидают в марте-апреле следующего года. Принцесса София сейчас чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что в конце ноября шведские монархи заболели коронавирусом. Они сообщали ранее, что у них легкая форма болезни. Принц Карл Филипп и принцесса София вместе с детьми находились на самоизоляции.