Шведские монархи принц Карл Филипп и принцесса София стали следующими, кто заразился COVID-19. У супругов легкие симптомы, и они сейчас находится в изоляции вместе с детьми.

О болезни принца и принцессы стало известно из официального заявления шведского королевского двора, сообщают в People. В нем сообщили, что монархи вынуждены были пойти на самоизоляцию после того, как результаты их тестов на коронавирус оказались положительными. У них легкая форма и чувствуют они себя хорошо.

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Сейчас они находятся в одном доме со своими детьми – принцем Александром и принцем Габриэлем. Относительно Карла XVI Густава, королевы Сильвии, а также наследницы-принцессы Виктории и принца Даниэля, то все они сдали ПЦР-тесты и ожидают результаты. За состоянием их здоровья следит врач.

Стоит отметить, что именно принц Карл Филипп и принцесса София приняли самое активное участие в борьбе с COVID-19 в Швеции. Принцесса София прошла трехдневный курс обучения и три недели помогала медицинскому персоналу в клинике Sophiahemmet в Стокгольме. Принц в то время работал в штабе Вооруженных сил Швеции.