Не только Меган Маркл приглашают на съемки телепроектов. Принц Гарри также присоединился к документальной ленте Netflix, трейлер которой уже опубликовали в сети. Что известно о фильме и первые кадры – на LifeStyle 24.

По данным 24 канала, в ленте принц Гарри расскажет зрителям о важности Паралимпийских игр и о том, как спорт помогает людям с инвалидностью вернуться к привычной жизни. Сам герцог Сассекский знает об этом не понаслышке: он основал Игры непокоренных для ветеранов войны и до сих пор сотрудничает с организациями, которые помогают им.

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Фильм Rising Phoenix представляют на стриминговий платформе Netflix уже 26 августа. Но пока до премьеры остаются считанные дни, в сети опубликовали первый официальный трейлер.

На кадрах принц Гарри отмечает "Спорт как ничто другое помогает вернуться из самых мрачных мест". Однако Паралимпийские игры не только влияют на спортсменов, но и людей, которые наблюдают за соревнованиями на трибунах или дома. Увиденное всегда мотивирует других не сдаваться и преодолевать, казалось бы, сложные жизненные трудности.

Смотрите трейлер к фильму "Rising Phoenix": видео

Примечательно, что звездами ленты стали военные и спортсмены с инвалидностью. Уже в фильме зрители увидят их истории и узнают, как они сумели достичь успеха в спорте. Также принц Гарри вспомнит о, Играх непокоренных, основанных в 2014 году. Это один из немногих проектов герцога Сассекского, с которым он бы не смог попрощаться. Принц Гарри и Меган Маркл не пропускали соревнования и лично поздравляли победителей.