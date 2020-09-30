Западные СМИ на днях распространили информацию, что герцоги Сассекские снимутся в реалити-шоу Netflix. После немалого резонанса представители принца Гарри и Меган Маркл опровергли все слухи.

Заявление герцогов Сассекских

Как передает The Huffington Post, менеджеры звездной четы утвердительно заявили, что ни в каких реалити-шоу они не появятся. Даже благотворительная работа не заставит принца Гарри и Меган Маркл изменить это решение.

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"Герцог и герцогиня Сассекские не снимаются ни в каких реалити-шоу", – заявили представители пары.

Что известно о реалити-шоу Гарри и Меган

28 сентября все западные СМИ распространили информацию The Sun о новом проекте принца Гарри и Меган Маркл. Инсайдеры рассказали журналистам: супруги снимутся в реалити-шоу Netflix. По слухам, герцоги Сассекские проведут под прицелом камер 3 месяца и покажут свою работу на благотворительные проекты. В то же время частную жизнь или сына Арчи они не собирались демонстрировать публике.

"Пара хочет позволить людям ближе познакомиться с их жизнью и благотворительными инициативами. Все будет достойно и со вкусом, не в стиле реалити Кэти Прайс и Питер Андре. В фокусе внимания будет их филантропия, а не то, чем они заняты за закрытыми дверями. Но, тем не менее, это будут интересные инсайды, и Меган надеется, что зрители наконец смогут узнать, какой она является на самом деле", – рассказал источник.

Это заявление инсайдера было более убедительным после интервью генерального директора Netflix Рида Гастингса. Он заявлял, что с герцогами Сассекскими действительно подписан контракт. В рамках сотрудничества, которое СМИ оценивают по меньшей мере в 150 миллионов долларов, Меган Маркл спродюсирует и озвучит фильмы на социальные и глобальные темы. Кроме этого, Род Гастингс анонсировал, что супруги готовят эксклюзивный контент для Netflix.