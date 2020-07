Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение покинуть королевскую семью и теперь живут независимо от британской монархии. Раньше все были убеждены, что такая идея принадлежит Меган, однако сейчас в СМИ появилась информация о том, что инициатором сложения королевских обязанностей стал сам Гарри.

В сети появились первые отрывки из автобиографической книжки бывших герцогов Сассекских. Труд выйдет в свет 11 августа, однако СМИ уже активно дискутируют относительно его содержания. В частности, речь идет о выходе Меган и Гарри из монаршей семьи. На сайте издания The Sunday Times опубликовали интересную информацию по этому поводу.

Скандальная автобиографическая книга супругов будет называться Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

В связи с фрагментом, который опубликовало средство массовой информации, инициатором выхода из королевской семьи был принц Гарри, а не его жена и актриса Меган Маркл.

Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся с этим. Меган открыла ему дверь,

– рассказал инсайдер.

Также в материале говорится о том, что решение Гарри сильно расстроило его любимую. Однажды она даже жаловалась подруге со слезами на глазах.

Я отдала всю свою жизнь ради этой семьи... Была готова сделать все возможное. Но мы здесь. Это очень грустно,

– делилась Маркл.

В автобиографии также упоминаются отношения между принцем Уильямом и Гарри. Похоже, что слухи об их сложности все-таки являются правдой. Конфликты между братьями начались еще до свадьбы герцогов Сассекских. Чета герцогов Кембриджских не так тепло встретила Меган, как этого хотел Гарри.

Напомним, первого апреля принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские обязанности и официально перестали быть представителями Букингемского дворца. Вместе с этим они отказались от любых привилегий и своего титула. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе вместе с 14-месячным сыном Арчи. Пара ищет способы заработка, так как теперь им приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь.