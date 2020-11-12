Британский наследник престола принц Чарльз стал модельером. 71-летний мужчина представил осенне-зимнюю люксовую коллекцию экологической одежды под названием Yoox Net-a-Porter for The Prince's Foundation.

Новая линейка одежды была создана в результате сотрудничества фонда принца Уэльского The Prince's Foundation и итальянской компании Yoox Net-A-Porter, сообщают в Vogue. Все средства, вырученные от продажи одежды, будут направлены на благотворительность в фонд принца Чарльза. Коллекция одежды состоит из 18 вещей из шерсти, шелка, хлопка и кашемира, 10 из которых предназначены для женщин и 8 – для мужчин. Их цена варьируется от 395 до 1295 фунтов стерлингов.

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Дизайном одежды занимались в Италии студенты Миланского политехнического университета, а производство происходило в Эйршире, Шотландия, в штаб-квартире фонда принца Чарльза.

Коллекция одежды Yoox Net-a-Porter for The Prince's Foundation принца Чарльза фото / Yoox Net-a-Porter

Недавно британский принц дал интервью изданию Vogue, где подробнее рассказал о коллекции одежды и сознательном потреблении одежды в ХХI веке.

Появилась идея объединить итальянских студентов-дизайнеров в Миланском политехническом университете с местными студентами, из Шотландии. Я думаю, эта связь с Италией очень важна,

– убежден принц Чарльз.

Сын Елизаветы II также уверен, что лучше купить хороший костюм и долго его носить, чем регулярно покупать одежду плохого качества и тем самым загрязнять экологию.

"Я из тех, кто ненавидит что-нибудь выбрасывать. Так что я бы предпочел, чтобы за ними ухаживали и даже при необходимости перешивали, чем отказываться от них. Сложность в том, что по мере взросления вы склонны менять форму, и уже так ли это просто влезть в одежду. Я терпеть не могу отходы, в том числе пищевые. Я бы предпочел найти вещам другое применение. Вот почему я так долго говорил о необходимости циркулярной экономики, а не линейной, где вы просто создаете, покупаете и выбрасываете. Это трагедия, потому что мы неизбежно чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, что быстро истощаются", – добавил принц Чарльз.

Стоит напомнить, что в 2019 году коллекцию одежды представила и герцогиня Сассекская, которая объединилась с несколькими бюджетными брендами и создала капсулу, средства от продажи которой были перечислены в благотворительную организацию Smart Works.