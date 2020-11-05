Наследник британского престола принц Уэльский дал интервью для декабрьского номера издания British Vogue и рассказал о личном стиле. Он публично выступает за сознательное потребление и не скрывает, что латает костюмы и ремонтирует обувь.

Образы членов королевской семьи во время публичных выходов обсуждают фэшн-эксперты и мировая пресса. Если герцогини и королева привыкли появляться на людях в новых нарядах и каждый раз поражать безупречным стилем, то принц Чарльз довольно редко тратится на новые костюмы и подбирает образы из своего гардероба. О сознательном отношении к одежде принц Уэльский рассказал для британского Vogue.

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Он пообщался с главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулом, который не стал скрывать, что восхищается стилем принца Чарльза. Наследник британского престола признался, что его одежду портнихи создают вручную, поэтому он очень ценит этот труд и старается сохранить вещи как можно дольше. Так, ему латают костюмы и ремонтируют кожаную обувь.

Я случайно стал одним из тех людей, которые, если это возможно, отремонтировали обувь или любой предмет одежды, а не просто выкинули,

- поделился принц Чарльз.

Он рассказал, что ребенком с упоением наблюдал за тем, как сапожник в Шотландии сдирал старые подошвы с обуви, а потом надевал новые. Похоже, еще тогда у него зародились принципы защитника окружающей среды.

Для Vogue принц Чарльз снялся в красивой локации среди розовых цветов и осеннего сада. На нем стильный костюм в пастельных оттенках, который состоит из пиджака кремового цвета и песочных брюк. Образ довершила лавандовая рубашка и галстук с принтом.



Принц Чарльз для британского Vogue / Фото British Vogue