Наследник британского престола принц Чарльз празднует день рождения. По этому случаю королевская семья опубликовала символические сообщения в сети, в которых поздравила именинника с 72-летием.

День рождения принца Чарльза

Каждый год 14 ноября принц Чарльз получает десятки поздравлений от своих королевских родственников, благотворительных организаций, патроном которых он является, политиков, а также поклонников британской монархии. И 2020 год не стал исключением, сообщает 24 канал.

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Родственники именинника уже поторопились опубликовать праздничные открытки. В инстаграме они поздравили принца Чарльза, показав архивные семейные фото.

Королева Елизавета II и принц Филипп

На странице Ее Величества появилось сообщение с черно-белой фотографией, которая умилила всех поклонников. На кадре Елизавета II держала на руках еще маленького Чарльза. К официальному фото представители Букингемского дворца добавили еще кадр из поездки принца Чарльза с матерью в Шотландию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские также не обошли вниманием праздничную дату. В сети они разместили эффектное фото принца Чарльза на фоне природы.

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Отпразднует ли принц Чарльз день рождения

В 2020 году все члены британской королевской семьи отказались от празднования дней рождения. Причиной стала пандемия коронавируса. Поэтому традиционного праздничного ужина с представителями монархии у принца Чарльза не будет. Но западные СМИ предполагают, что герцогиня Камилла не оставит мужа без праздничного торта.

По традиции, именинник получит не только поздравительные открытки в сети, но и личные поздравления от родственников по телефону. Не упускают случая пообщаться с родственниками и принц Гарри и Меган Маркл, которые звонят во дворец на все особые даты.