Принцу Уэльскому Чарльзу сегодня, 14 ноября, исполнилось 72 года. Он является старейшим представителем престола. Королевский историк утверждает, что принц Чарльз не будет уступать детям троном.

Сегодня, 14 ноября, самому старшему представителю престола принцу Чарльзу исполнилось 72 года. Издание The Daily Mail со ссылкой на королевского историка Роберта Лейси заявило, что принц Уэльский не уступит трон сыну Уильяму.

Интересно Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения: архивные фото

Роберт Лейси – королевский историк, который недавно выпустил книгу Battle of Brothers (что рассказывает о конфликтах между принцами Уильямом и Гарри), отметил также, что королева Елизавета II "полна решимости идти до конца". К тому же, она не планирует уступать трон сыну.

Стоит отметить, что в Великобритании уже начали подготовку к грандиозным торжествам, которые состоятся в 2022 году. Они будут посвящены 70 годовщине вступления Елизаветы II на королевский трон. Это – платиновый юбилей королевы и поэтому в этот день объявят дополнительный выходной для ее подданных.

Королевский историк утверждает, что намерение королевы подтверждает подготовка к празднованиям юбилея. Но и принц Чарльз не будет добровольно уступать престол сыну.

К королеве испытывают такое доверие и уважение, что, заглядывая в будущее, можем ли мы сказать, что принц Чарльз и королева Камилла смогут это повторить? Или пусть лучше это будут Уильям и Кейт, которые уже обрели огромную популярность? Я не думаю, что Чарльз добровольно откажется от судьбы, которую так долго ждал,

– рассказал Роберт Лейси.

Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала