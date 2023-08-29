Быстро, удобно, элегантно: 5 идей причесок для студенток в университет

Совсем скоро осень, а с ней и новый учебный год. В заведения возвращаются и студентки, которым часто не хватает интересных идей для причесок в университет.

В университете или школе неудобно носить распущенные волосы, а обычный хвостик может повреждать пряди. 24 Канал подобрал идеи стильных причесок для студенток.

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Главное в таких прическах – скорость и удобство, ведь с утра не у всех есть желание проводить часы перед зеркалом. Также они довольно универсальны – подойдут как для обладательниц как длинных, так и коротких волос. Для последующих hairstyle-идей понадобится несколько "инструментов" – резинки для волос, заколка-краб.

Прически в университет для студенток

Идея для коротких волос

Отделите передние пряди и свяжите вместе на затылке. Расчешите волосы и заплетите две косички спереди.

Полухвост

Отделите часть волос спереди и свяжите их как конский хвост. Оттяните резинку и сделайте пространство посередине. Проденьте через него хвост и стяните резинку.

Корейский стиль

Отделите часть волос от переда до ушей и свяжите. Отделите еще одну меньшую часть волос и свяжите эластичной резинкой, но не затягивайте до конца. Оберните эту прядь на 180 градусов и протяните выше, через отверстие (как на видео).

Нежная коса-обруч

Отделите волосы с правой и левой стороны затылка и заплетите две тонкие косички. Перетащите их вокруг головы так, чтобы они создали обруч. Закрепите концы, распустив остальные волосы.

Объемный хвост

Завяжите волосы в конский хвост посередине. Оттяните резинку и сделайте небольшое пространство, через которое нужно протянуть хвост снизу вверх. Возьмите зажим и закрепите часть хвоста.