Какую прическу сделать на последний звонок: вдохновляемся фото Дженны Ортеги, Милли Бобби Браун

Последний звонок состоится совсем скоро – самое время спланировать макияж и прическу на это событие. Вариантов, как уложить волосы, есть множество, но предлагаем вдохновиться юными звездами.

Выпускницы с особым трепетом подходят к выбору своего образа на последний звонок. Важной деталью есть прическа – хочется, чтобы она была идеальной. 24 Канал собрал самые лучшие идеи стильных причесок на прощание со школой. Вдохновляемся юными звездами, точно знающими, что лучше всего подходит подросткам – Дженна Ортега, Милли Бобби Браун, Оливия Родриго и Джои Кинг.

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Распущенные волосы: ровные и волнистые

Первое, что приходит в голову – распустить волосы и хорошо уложить. Как именно – ориентируйтесь от своих пожеланий. Обладательницам коротких волос подойдет укладка, как у Дженны Ортеги. Ее можно сделать и дома, имея под рукой выравниватель или плойку. Длинные волосы можно выровнять к идеалу или сделать легкие пляжные локоны.

Прически на последний звонок – распущенные волосы / Фото из инстаграма звезд

Оливия Родриго предлагает другой вариант укладки длинных волос – мелкие косички среди локонов. Это придаст образу изюм.



Прически на последний звонок / Фото из инстаграма звезд

Элегантный конский хвост

Конский хвост – недооцененная прическа, ведь она подчеркивает черты лица, к тому же прекрасно подходит для события последнего звонка. Не обязательно завязывать все волосы: можно накрутить передние пряди или собрать только верх.

Прически на последний звонок – конский хвост / Фото из инстаграма звезд

Лента в волосах

Лента – особый символ школы, первого и последнего звонка. Эти варианты – стильный способ усовершенствовать традиционные прически с лентами.



Прически на последний звонок / Фото из инстаграма звезд



Прически на последний звонок / Фото из инстаграма звезд

Два хвоста

Если в день последнего звонка хочется "впасть в детство" и вспомнить ранние школьные годы - это хорошая возможность заплести две косички или завязать два хвостика. И это будет потрясающий вид на линейке.

Прически на последний звонок – два хвоста / Фото из инстаграма звезд

Собранные волосы

Неизменная классика – волосы, собранные в элегантный широкий пучок. Для обладательниц коротких волос собранная прическа тоже возможна. Соберите волосы в жгут и заколите сзади. Кончики можно распустить в виде веера.

Прически на последний звонок – собранные волосы / Фото из инстаграма звезд