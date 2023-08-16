Скоро Преображение Господне: история и традиции этого праздника

Преображение Господне – это один из 12 самых больших праздников в году для христиан. Праздник еще называют вторым Богоявлением, а в народе Спасом. В чем его особенность?

Преображение Господне или Яблочный Спас отмечают 19 августа. В этот день верующие идут в храм, чтобы освятить плоды. Наши предки отмечали день урожая в конце лета. Какая история и традиции праздника – знает 24 Канал.

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История Преображения Господня

Как пишет Евангелие, Преображение случилось перед страданием Иисуса Христа на Голгофе. За 40 дней до распятия он повел с собой на гору 3 апостола – Петра, Иакова и Иоанна. В Евангелиях не указано, где именно произошло Преображение, хотя есть предположение, что на горе Тавор.

Сын Божий молился, в то же время уставшие по дороге ученики заснули. После пробуждения они заметили, что Иисус превратился. Его лицо начало сиять, а одежда – приобрела белый цвет. Пришли пророки Моисей и Илия и начали общение со Христом. Тогда неожиданно с неба раздался голос: "Это Сын мой возлюбленный, Которого Я возлюбил. Его повинуйтесь".



Преображение Господне / Фото "Слово о слове"

Трое учеников получили возможность увидеть, как в Сыне Божьем сочетаются две природы: божественная и человеческая. Но Иисус не позволил апостолам рассказывать о происходящем. Когда Христос сошел с горы, он сказал им собрать яблоки, чтобы отец его освятил их.

Традиции Преображения Господня

Как всегда, на Преображение в храмах совершаются праздничные литургии. Христиане должны обязательно прийти в церковь в этот день и поставить свечу за здоровье.

Традиционно 19 августа святят разные фрукты – яблоки, груши, виноград, сливы. Поэтому в народе праздник называется Яблочный Спас.



Корзина с фруктами / Фото Itvmg.com

Преображение Господне совпадает с периодом Успенского поста. Хотя в праздник снимаются некоторые запреты в пище. На Спаса можно есть рыбные блюда и вино.

Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая потребляли урожай свежие плоды. Особенно были популярны освященные яблоки. Фрукты раздавали близким и родным, а также готовить разную выпечку на основе яблок.

Что нельзя делать на Преображение

В Преображение Господне верующим нельзя: