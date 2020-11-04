Фильмы ноября 2020: какие ленты будут покорять кинотеатры
В ноябре 2020 года запланированы потрясающие премьеры, которые смогут удивить зрителей. Семейные фильмы, комедии, триллеры, хорроры или ленты о войне: киноманы смогут выбрать фильмы на свой вкус.
Соблюдение социальной дистанции и посещение кинотеатров только в случаях, если нет повышенной температуры или других симптомов COVID-19 – это главные требования к любителям кино. Поэтому сотни людей охотно просматривают новинки Украины и Голливуда на больших экранах. Какие ленты выйдут в прокат в течение месяца – смотрите в подборке 24 канала.
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"Атлантида"
Дата премьеры – 5 ноября
Жанр – драма
Возрастные ограничения: 16+
Фильм является самым ожидаемым среди украинских премьер, ведь именно его государство выдвинуло на премию Оскар-2021.
В центре событий – послевоенный Донбасс. В 2025 году Украина все же победила Россию и пытается восстановить загрязненный и опустошенный регион. На заброшенной территории работают металлург Сергей и Катя, которая участвует в эксгумации тел погибших воинов. Пара влюбляется, чем дает надежду, что у Донбасса все же есть будущее.
"Атлантида": смотрите видео трейлера
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"Ночной патруль"
Дата премьеры – 5 ноября
Жанр – драма, криминал
Возрастные ограничения: 16+
Трое полицейских Парижа имеют свои личные причины, почему работают в ночную смену. Однажды Вирджини, Астрид и Эрик получают задание – доставить иностранца в аэропорт, откуда его депортируют в Таджикистан. Правоохранители понимают, что беженца ожидает смерть, а потому перед ними непростой выбор: спасти нелегала, нарушив закон, или выполнить приказ.
"Ночной патруль": смотрите видео трейлера
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"Друзья на свою голову"
Дата премьеры – 5 ноября
Жанр – комедия, драма
Возрастные ограничения: 16+
Две семейные пары вот уже много лет являются неразлучными. Они охотно проводят уикенды вместе и знают друг друга на 100%. Однако гармония в их общении рушится, когда красавица Леа печатает книгу, которая становится бестселлером. Тогда на поверхность и вылезет вся правда о главных героях.
"Друзья на свою голову": смотрите трейлер к фильму
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"Выбивая долги"
Дата премьеры – 5 ноября
Жанр – триллер, драма, криминал, экшн
Возрастные ограничения: 18+
Двое друзей живут с того, что убивают людей, которые мешают работодателям и их сомнительному бизнесу. Дэвид – образцовый семьянин, который все свое свободное время охотно проводит с родственниками, а вот Крипер вынужден выполнять всю грязную работу за двоих. Настоящий ад начинается, когда мужчины переходят дорогу мексиканцу, который не привык так вести бизнес и хочет проучить двух наемников.
"Выбивая долги": смотрите трейлер к фильму
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"Первая ведьма"
Дата премьеры – 12 ноября
Жанр – фильм ужасов
Возрастные ограничения: 18+
В провинциальном городе пробудилась древняя сущность. Мальчик Бен и его подруга Мэлори замечают странное поведение соседей. Да и вообще в городке начинают твориться странные вещи, поэтому подростки понимают, что стоит объединяться, чтобы противостоять злу, которое способно всех уничтожить.
"Первая ведьма": смотрите трейлер к фильму – 18+
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"Криминальные боссы"
Дата премьеры – 12 ноября
Жанр – криминал, триллер, драма
Возрастные ограничения: 16+
Мелкие наркоторговцы Кайл и Свайн работают на загадочного босса, которого никогда не видели. И все бы ничего, если бы мужчины не запороли одно дело и, чтобы избежать наказания, решили уничтожить доказательства этого. И последствия и смертельные приключения не замедлят себя ждать.
"Криминальные боссы": смотрите трейлер к фильму
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"Не все дома"
Дата премьеры – 19 ноября
Жанр – комедия
Возрастные ограничения: 0+
Замечательная французская комедия рассказывает об Изабель, которая изучает юриспруденцию и старается быть хорошей мамой. Ее муж только получил повышение на работе и уверен, что домашние дела – это легко. И Изабель дает ему шанс доказать это, отправившись на 10-дневный отдых. Теперь у Антуана 4 ребенка, за каждым из которых надо смотреть, а также список ежедневных дел любимой, которые надо совместить с новой должностью. Справится ли с этим мужчина?
"Не все дома": смотрите трейлер к фильму
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"Номера"
Дата премьеры – 19 ноября
Жанр – драма
Возрастные ограничения: 12+
Долгожданная экранизация пьесы Олега Сенцова, которая расскажет о мире Номеров. Все жители здесь подчиняются жесткой системе и законам, которые диктует единый правитель Ноль. И все идет, как часы, пока в этот мир не попадает чужак, который не знает правил и показывает, что жить можно по-другому, свободно. Теперь Номера хотят взять в руки свою судьбу и наконец получить имена.
"Номера": смотрите трейлер к фильму
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"Пункт назначения. Аквапарк"
Дата премьеры – 19 ноября
Жанр – хоррор
Возрастные ограничения: 18+
Компания молодых людей отправляется в знаменитый аквапарк "Мокрая Долина". Там друзья хотят отпраздновать завершение учебного года. Однако желанный отпуск без родителей оборачивается адом: неизвестный маньяк расставил по аквапарку ловушки для своих жертв и не пощадит никого в кровавой бойне.
"Пункт назначения. Аквапарк": смотрите трейлер к фильму
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"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"
Дата премьеры – 26 ноября
Жанр – фэнтези
Возрастные ограничения: 0+
Фильм расскажет о знаменитых персонажах – Алисе и Питере Пэне. Перед тем, как начались их увлекательные приключения, дети росли в любящей семье. Братик и сестренка научились видеть магию повсюду благодаря своим родителям. Когда же семья столкнулась с жизненными трудностями, дети отправились в мир фантазий.
"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес": смотрите трейлер к фильму
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"Земля голубая, будто апельсин"
Дата премьеры – 26 ноября
Жанр – драма, документальный фильм
Возрастные ограничения: 12+
Знаменитый фильм Ирины Цилик расскажет зрителям о жизни на оккупированном Донбассе. 36-летняя Анна воспитывает четверых детей и несмотря на обстрелы умеет наполнять будни детей радостью. Игры, музыка или съемки фильмов о себе: эта семья сможет вдохновить и поразить каждого.
"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер к фильму
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