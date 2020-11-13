Премьеру 4 сезона "Короны" уже ожидают миллионы киноманов. Выход новых эпизодов запланирован на 15 ноября. А пока 4 сезон еще не презентовали на Netflix, актеры устроили собственную красную дорожку перед премьерой.

Актеры на презентации "Короны 4"

Ежегодно кинопроизводители устраивают роскошные церемонии презентации лент. На красной дорожке красуются все главные звезды проекта, которые охотно демонстрируют новые наряды в своем гардеробе и отвечают на вопросы журналистов и киноманов. И хоть из-за пандемии коронавируса все мероприятия к премьере 4 сезона "Короны" были отменены, актеры все же устроили собственный праздник. Соответствующие фото распространили представители сериала в инстаграм.

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На кадрах видно, что исполнители главных ролей позируют перед камерой на фоне плаката "Короны 4". В виртуальной красной дорожке приняли участие Эмма Коррин, Эмиральд Феннел, Джош О'Коннор, Джиллиан Андерсон, Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер.

Если никто не может пойти на премьеру, премьера должна прийти к вам. Актерский состав и команда "Короны" устроила виртуальную презентацию 4 сезона, не выходя из собственных домов,

– отметили представители сериала.

И для выхода на собственные красные дорожки актеры подготовились очень тщательно. Роскошные брендовые наряды, костюмы и прически – звезды "Корона 4" поразили сеть.



Хелена Бонем Картер в черном кружевном платье / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Джиллиан Андерсон в платье Dior / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Оливия Колман выбрала трендовый костюм / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Эмма Коррин в экстравагантном наряде / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Актер Джош О'Коннор / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Эмиральд Феннел в нежном платье / Фото Instagram / @thecrownnetflix

"Корона" 4 сезон: что известно о сериале

4 сезон "Короны" охватит период жизни королевской семьи с 1979 до 1990 года. И эти годы для британской монархии были настоящим испытанием.

Принцесса Диана и принц Чарльз пошли к алтарю. И вскоре после роскошной свадьбы на влюбленную Леди Ди ждали разочарования, пристальное внимание социума и трещина в браке. На фоне стрессов у известной британки развилась булимия, поэтому полноценно питаться принцесса не могла.

Да и королева Елизавета II будет переживать непростой этап правления. Конфликт с Маргарет Тэтчер будет только обостряться, а Ее Величество не окажет никакого влияния на жесткую политику премьер-министра. Поэтому зрители уже ожидают напряженной драмы, которая ежеминутно будет усиливать события в сериале.

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