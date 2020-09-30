14-летний Александр Балабанов уже 29 ноября будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Детского Евровидения в Варшаве, Польша. Хотя конкурс будет проходить онлайн, парень неустанно готовится и уже презентовал свою песню "Открывай".

Премьера обновленного сингла Александра Балабанова впервые прозвучала в эфире радио "Проминь" 30 сентября, сообщает "Суспільне. Детектор медіа". Известно, что песню "Открывай" парень написал совместно с саундпродюсером и основателем группы Adam Михаилом Клименко. Текст песни есть на английском и украинском языках.

К слову Евровидение 2021: организаторы рассказали о четырех вариантах проведения конкурса

"Моя песня о том, что надо двигаться, открывать мир, надо встать с дивана и что-то сделать для себя и для других. И тогда все будет лучше", – прокомментировал выход песни Александр Балабанов.

Александр Балабанов – Открывай: смотрите видео онлайн

Поскольку нынешний конкурс детского Евровидения 2020 должен был состояться в Варшаве, Польша, но пандемия заставила внести новые коррективы в соревнования, поэтому участники будут выполнять хиты в режиме онлайн со звукозаписывающих студий в своих странах. Из-за этого Александр немного расстроен, ведь очень хотел бы проникнуться атмосферой конкурса и познакомиться с другими двенадцатью участниками Евровидения.

Сейчас Александр Балабанов активно готовится к конкурсу, занимаясь вокалом с тренером и обсуждает все детали подготовки к музыкальному конкурсу. Что интересно, парень давно мечтал попасть на конкурс: он трижды принимал участие в национальном отборе, дважды был финалистом, и только на третий раз победил и теперь сможет представлять Украину.

Напомним, что Польша второй год подряд принимает Детское Евровидение в своей стране. Если в 2019 году все проходило в городе Гливице, то в 2020-м – в столице Варшаве. Именно оттуда ведущие события будут проводить прямую телетрансляцию конкурса. О выборе представителя Украины на конкурс стало известно 8 сентября. Именно тогда Александр Балабанов узнал, что прошел Национальный отбор.