Какой церковный праздник в пятницу, 7 августа: у кого сегодня именины

7 августа верующие чтят память святого преподобного мученика Дометія. Он исповедовал христианство, поэтому был жестоко убит.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и помогали нуждающимся. О днях ангела и других праздниках 7 августа – подробнее рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного мученика Дометія

Преподобный Дометій родился в Персии и жил в IV веке. Человек по имени Уар познакомил его с христианством, после чего Дометій покинул родную страну, принял крещение и дал монашеские обеты в монастыре города Нисибин. Из-за разногласий с братией монах впоследствии перешел в обитель святых мучеников Сергия и Вакха в Феодосиополе. Именно там его рукоположили в диаконы. Стремясь к полному уединению, святой поселился на сирийской горе недалеко от города Кир и начал жить и молиться под открытым небом. Во время правления императора Юлиана Отступника Дометій принял мученическую смерть.

Кто отмечает День ангела 7 августа

По новоюлианскому календарю 7 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Александр, Анна, Макар, Олимпиада и Евпраксия.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 августа отмечается День профессионального спикера. Главная цель праздника – почтить работу людей, которые часто выступают на сцене и не боятся говорить на любые темы.

Также сегодня отмечают Международный день пива и День особенно нелепой упаковки.