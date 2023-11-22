22 ноября — какой сегодня праздник в Украине и мире: главные запреты и приметы на этот день

Сегодня, 22 ноября, чтят память апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии. В мире отмечают День гуманного общества.

Святой Архип служил епископом в Колоссах, а вот Филимон сперва был состоятельным мужчиной, а только потом пришел в христианскую веру. 24 Канал.

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Оба были учениками апостола Павла. Ради Иисуса Христа святые приняли мученическую смерть от язычников. На Архипа, Филимона и Апфию напали во время молитвы в церкви. Их жестоко избили камнями, а святого Архипа еще и порезали ножами.

Приметы и запреты на этот день

Если на улице будет ясная погода, то в следующем году ждите обильный урожай.

Сегодня нельзя начинать какие-либо новые дела.

Если заболеть в этот день, то выздоровление придется ждать долго.

Запрещено ночью и вечером смотреть на небо. Если ненароком увидеть падающую звезду, можно навлечь смертельную болезнь.

Что отмечают в мире

Сегодня в мире – День гуманного общества. Праздник ввела американская организация "Гуманное общество Соединенных Штатов". Цель этого дня – привлечь внимание к тому, как люди относятся к животным. Ведь жестокое обращение с ними, к сожалению, до сих пор существует в разных обществах. Сегодня стоит проявить любовь и заботу к своим домашним любимцам или к животным в приютах или на улице.