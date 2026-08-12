Какой праздник отмечается 13 августа: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя неприятности

12 августа по новому церковному календарю православные верующие чтят память мучеников Фотия и Аникиты. Что это за праздник –, рассказывает Украинская православная церковь.

А что именно означает эта дата, о чем молятся святым и какие запреты связаны с этим днем – читайте на 24 Канале.

Какой церковный праздник сегодня, 12 августа

Святые мученики Аникита и Фотий жили в Никомедии в III–IV веках во времена императора Диоклетиана, известного жестокими гонениями на христиан.

Аникита был сенатором, а Фотий – его племянником. Когда власти приказали приносить жертвы языческим богам, они открыто отказались и исповедали свою веру во Христа. За это их подвергли пыткам, однако, согласно церковным преданиям, пытки не причинили им вреда. В конце концов мучеников казнили.

К святым Фотию и Аниките верующие обращаются с молитвами о здоровье, исцелении, мире в семье, защите от пожаров, стихийных бедствий, войны и других бед. Также их считают покровителями церковных учителей и миссионеров.

Что не рекомендуется делать 12 августа

Церковь советует провести день без ссор, зависти, обид и злословия. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Поскольку продолжается Успенский пост, верующие, которые его соблюдают, воздерживаются от мяса, рыбы и молочных продуктов.

Согласно народным поверьям, в этот день также не рекомендуется:

устраивать шумные застолья;

назначать сватовство или свадьбу;

сплетничать и вести пустые разговоры;

бездумно тратить деньги.

Другими словами, этот день больше посвящен порядку – и в доме, и в мыслях. Хотя разобрать кладовую, где лежит коробка с проводами от техники 2008 года, иногда сложнее, чем обрести внутреннюю гармонию.

Народные приметы на 12 августа

Наши предки внимательно присматривались к природе:

много утренней росы – ближайшая неделя будет солнечной;

первый иней – к хорошему урожаю озимых;

теплая и ясная погода – осенью будет много грибов;

лягушки громко квакают – скоро пойдет дождь;

кошка долго умывается – ждите потепления.

А если в этот день пошел дождь, то, по приметам, бабье лето будет недолгим.

Кто отмечает именины 12 августа

Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Максим.

Какой праздник отмечают 12 августа

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