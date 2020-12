Фрэнк Синатра в 15 лет начал свою музыкальную карьеру и за свою жизнь стал эталоном музыкального стиля и вкуса. Романтический тембр голоса Синатры создает особую атмосферу. Подборка новогодних песен – в нашем материале.

LifeStyle 24 подготовил подборку лучших песен Фрэнка Синатры, которые точно создадут уютную и праздничную атмосферу.

Фрэнк Синатра: интересные факты из биографии

Краткая биография

Фрэнк Синатра – известный американский актер и певец, который славился романтическим стилем, эффектной внешностью и "напевным" голосом. Он родился 12 декабря 1915 года.



Он известен не только как певец, но и как актер / Фото wikiwand

Был женат 3 раза. В течение жизни у Синатраы были сильные перепады настроения. В 50-х годах он прокомментировал это так:

Будучи 18-каратным маниакально-депрессивным мужчиной и прожив жизнь, полную жестоких моральных противоречий, во мне есть столько же печали, сколько и радости,

– говорил Синатра.

Песни в исполнении Синатры вошли в классику эстрады.

Интересные факты

В Соединенных Штатах Фрэнк Синатра стал самым популярным певцом прошлого века.

В 13 лет он начал зарабатывать первые деньги, играя на укулеле.

При жизни певца было распродано более 150 миллионов копий его записей.

Фрэнк Синатра был актером и успел сняться в более чем 60 фильмах.​

​

У Фрэнка Синатры было прозвище "Мистер голубые глаза" / Фото jazzpeople

Он получил "Оскар" за фильм From Here to Eternity. А за достижения на музыкальном поприще – 11 наград "Грэмми".

В известной книге "Крестный отец" персонаж Джонни Фонтейн списан именно с личности Фрэнка Синатры.

За год до смерти он получил высшую награду США – золотую медаль Конгресса.

Подборка песен, которые создадут праздничное настроение

Рождественская песня​ Jingle Bells от Фрэнка Синатры: смотрите видео

Смотрите видео к песне I won't dance

Песня Let it snow, которую точно нужно включать, когда идет снег: смотрите видео

Смотрите видео к песне Adeste fideles

Для праздничного настроения – The First Noel: смотрите видео

Фрэнк Синатра исполнил песню The Christmas Waltz: смотрите видео