Праздничные песни в исполнении Фрэнка Синатры: волшебная подборка
Фрэнк Синатра в 15 лет начал свою музыкальную карьеру и за свою жизнь стал эталоном музыкального стиля и вкуса. Романтический тембр голоса Синатры создает особую атмосферу. Подборка новогодних песен – в нашем материале.
LifeStyle 24 подготовил подборку лучших песен Фрэнка Синатры, которые точно создадут уютную и праздничную атмосферу.
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Фрэнк Синатра: интересные факты из биографии
Краткая биография
Фрэнк Синатра – известный американский актер и певец, который славился романтическим стилем, эффектной внешностью и "напевным" голосом. Он родился 12 декабря 1915 года.
Он известен не только как певец, но и как актер / Фото wikiwand
Был женат 3 раза. В течение жизни у Синатраы были сильные перепады настроения. В 50-х годах он прокомментировал это так:
Будучи 18-каратным маниакально-депрессивным мужчиной и прожив жизнь, полную жестоких моральных противоречий, во мне есть столько же печали, сколько и радости,
– говорил Синатра.
Песни в исполнении Синатры вошли в классику эстрады.
Интересные факты
- В Соединенных Штатах Фрэнк Синатра стал самым популярным певцом прошлого века.
- В 13 лет он начал зарабатывать первые деньги, играя на укулеле.
- При жизни певца было распродано более 150 миллионов копий его записей.
- Фрэнк Синатра был актером и успел сняться в более чем 60 фильмах.
У Фрэнка Синатры было прозвище "Мистер голубые глаза" / Фото jazzpeople
- Он получил "Оскар" за фильм From Here to Eternity. А за достижения на музыкальном поприще – 11 наград "Грэмми".
- В известной книге "Крестный отец" персонаж Джонни Фонтейн списан именно с личности Фрэнка Синатры.
- За год до смерти он получил высшую награду США – золотую медаль Конгресса.
Подборка песен, которые создадут праздничное настроение
Рождественская песня Jingle Bells от Фрэнка Синатры: смотрите видео
Смотрите видео к песне I won't dance
Песня Let it snow, которую точно нужно включать, когда идет снег: смотрите видео
Смотрите видео к песне Adeste fideles
Для праздничного настроения – The First Noel: смотрите видео
Фрэнк Синатра исполнил песню The Christmas Waltz: смотрите видео
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