На случай блекаута: как правильно выбрать буржуйку для дома

В случае длительного отключения света и отопления, украинцам стоит позаботиться об обеспечении тепла дома. Хорошим вариантом будет буржуйка – однако не примитивная, а оптимизированная для дома.

24 канал выяснил, как выбрать печь-буржуйку для дома и вписать ее в интерьер. Правильный прибор не только согреет вас, не испортит вам стены или мели дымом, но и сможет стать стильным домашним атрибутом.

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Какая буржуйка нужна в дом

В отличие от военных, упрощенных, буржуек, печка, которая будет подходить для использования на дому, должна быть усовершенствованной. Хотя такие приборы дороже обычных буржуек, они не только не покидают нагару или дыма, но и могут обогреть примерно 100 квадратных метров.

Благодаря чему усовершенствованные буржуйки так эффективны:

Задвижки, регулирующие интенсивность горения дров;

Герметичная стеклянная дверца, не пропускающая дым в помещение;

Облицовка из жаростойких компонентов, которая не позволяет перегреться металлу и сохраняет тепло дольше;

Двойной дымоход – для отвода дыма и теплообмена в помещении.

Как выбрать буржуйку в дом / Фото iStock

Чтобы выбрать идеальную буржуйку для дома, нужно учесть ее мощность, необходимую для полного обогрева помещений и материал, из которого сделан прибор.

Чугунные буржуйки будут служить дольше стальных, а встроенная варочная поверхность может прекрасно помочь в случае отключения газа и электричества.

Что нужно для установки буржуйки

Такой тип печок легко можно установить на стену – буржуйки не нуждаются в установке в фундамент. Чтобы установить такую буржуйку дома, достаточно одной подставки – правда, она обязательно должна быть огнеупорной.

Для разжигания буржуйки подойдут разные виды топлива – дрова, уголь и торф.

Как выбрать буржуйку в дом / Фото iStock