Процедура, которая улучшает вкус огурцов: о чем идет речь

В уходе за огурцами важно помнить, что они любят солнечный свет и тепло. Не менее роль здесь играет прищипывание.

Если огурцы подвязать, они будут расти вверх. Это очень эффективно, потому что таким образом, можно ожидать урожая. Прищипывание имеет значение, потому что мы разжижаем загущенность растения, соответственно будут получать больше воздуха и солнца. Процедуру проводят, когда появилось хотя бы 1-2 настоящих листа. Узнайте, как правильно прищипывать огурцы.

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Как прищипывать огурцы

Во время того, как на растениях формируются плоды, в пазухах листьев образуются побеги. Боковые побеги и завязи следует обрезать на 30-40 сантиметров от земли. Листья не трогаем. Не оттягиваем с удалением, чтобы побеги не успели вытянуться.

Если нет сделать процедуру с прищипыванием, растение будет тратить все силы на вытягивание стеблей вместо того, чтобы развивать корневую систему. Также возникнет проблема с достаточным питанием.

После того как появилось 3-5 листьев, нужно оставить завязи , в то время как боковые побеги – прищипнуть на 30-40 сантиметров.

, в то время как боковые побеги – прищипнуть на 30-40 сантиметров. Другие завязи тоже пусть будут. Что касается побегов, то подрезаем, когда на них сформировался первый листок.



Прищипывание огурцов / Фото Pinterest

Во время развития огурцов, на каждом уровне из 3-5 листьев, на ростках пусть будет всего по 2 листа и завязки, чуть выше – по 3 листа, далее – по 4.

Обрезка усов помогает растениям меньше терять воду.

Когда ростки сверху делают тень для нижних, следует прищипнуть несколько пазух.

Смело избавляемся от желтых, больных листьев.

Когда собрали урожай огурцов с самого низа, следует расчистить ямку и засыпать нижние стебли компостом и землей. Да, будут формироваться новые побеги и плоды.