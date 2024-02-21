Один или два: сколько раз нужно наносить шампунь на волосы

Люди до сих пор не могут прийти к согласию в вопросе: "Нужно ли два раза наносить шампунь на волосы во время мытья?". Ведь каждый придерживается разного мнения.

Однако мыть голову шампунем таки нужно дважды. Ведь сначала вы удаляете грязь, секрет сальных желез и средства, которые используете для укладки волос, а затем завершаете этап очистки кожи, отмечает LifeStyle 24.

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Сколько раз наносить шампунь

Если намыливать волосы только один раз, то впоследствии они потеряют густоту и объем, а кожа головы станет очень чувствительной. Интересно, что это одна из причин возникновения перхоти. Однако если вы моете голову каждый день, то наносить шампунь стоит один раз. Хотя такое правило подходит только людям, которые не пользуются средствами для укладки волос. Кроме того, можно заметить, что первый раз шампунь пенится хуже. Это является признаком того, что он не может хорошо очистить кожу головы сразу.

Уход за волосами / Фото Canva

Как правильно мыть голову

Для того чтобы получить пышную шевелюру, нужно придерживаться нескольких правил мытья головы. Одним из важнейших советов является то, что волосы ни в коем случае нельзя тереть. Ведь так они начнут выпадать.

Перед мытьем волосы обязательно нужно расчесать.

Далее намочите голову достаточным количеством воды.

Затем используйте шампунь. Его нужно наносить только на корни волос, а не на всю длину. Делайте процедуру легкими круговыми движениями.

Тщательно смойте шампунь и нанесите средство еще раз.

После этого нужно забрать лишнюю влагу с волос и нанести бальзам. Однако он не должен попадать на корни. Средство следует оставить на несколько минут.

Непослушные волосы обязательно нужно расчесать, пока они мокрые.

Когда пройдет достаточное количество времени, смойте бальзам и промокните волосы полотенцем. Важно, чтобы вода не была слишком горячей. Ведь тогда волосы будут становиться жирными быстрее, поэтому их придется мыть чаще.

Кстати, девушкам, которые имеют сухие или вьющиеся волосы, их нужно мыть раз в 5-7 дней. Жирная кожа головы требует ежедневного мытья, а нормальные волосы – раз в 3 дня. Также чаще делать эту процедуру стоит людям, которые занимаются спортом или постоянно укладывают волосы различными средствами.