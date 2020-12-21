22 декабря отмечают день Святой Анны. День Ангела празднуют все женщины и девушки, которые носят имя Анна. С иврита это имя переводится как храбрая и сильная. Как красиво и оригинально поздравить Анну – читайте в материале Lifestyle 24.

Анна – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть подруги или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить подругу, сестру, маму или девушку! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

Читайте также: День Анны: приметы и история праздника

Поздравления с Днем Анны в прозе

Аня, сегодня день твоего Ангела. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на хороший путь, не давал тебе грустить! Желаю, чтобы плохие мысли не тревожили тебя и хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается в твоих глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!

***

Милая Анечка, я тебя искренне поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была долгой и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и ценили тебя!



З Днем ангела Анны – поздравления в прозе

В День Ангела хочу пожелать тебе от всей души: крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным и счастливым! Поздравляю!

***

Бывают моменты, когда в судьбу вмешивается интуиция и никакие законы природы не могут объяснить наши решения. Многие верят, что в такие моменты ангел на плече нам шепчет, как нужно поступить, а внутренний голос разума – не что иное, как его святое напутствие. Я тебе желаю в этот особенный день вспомнить, как часто ты действуешь по зову своего сердца и сделать это главным законом в своей жизни. Пусть твой ангел-Хранитель всегда будет рядом с тобой!

Читайте также День Святой Анны: красивые картинки-поздравления

Не зря в народе говорят: "Небо – терем Божий, а звезды – окна, откуда ангелы смотрят". Пусть твой ангел-хранитель не устает наблюдать с небес за твоими деяниями, оберегает от злого слова и лукавого взгляда и помогает тебе создавать семейный очаг.

***

Женщина, которая становится матерью, часто молится ангелам, чтобы уберечь свое дитя от жизненных напастей. Однако и у нее есть своя святая покровительница, которая носит ее имя. В этот день я хочу тебе напомнить про твоего ангела, который следует за тобой во всех твоих делах. Верь в его силу, обращайся к нему в трудную минуту и ты всегда будешь чувствовать его поддержку и благодать.

Поздравления с Днем Анны в стихах

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.



Поздравления с Днем ангела Анны – поздравления в стихах

Нехай сяють очі з ніжністю,

А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,

Дарує тобі щастя райдугу.

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай обминають дім ваш тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, і доброї , щедрої долі!

*****

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Доброта тебе не покидає ніколи,

І це головна якість твоя,

Тобою, Анічка, я завжди захоплююся,

Твої очі мене чарують і дарують душевне тепло.

Бажаю бути завжди на висоті,

Нехай яскрава зірка освітлює твій шлях,

Нехай щастить тобі у всьому, скрізь.

***

Анна – ім’я паліндром,

Сенс його закладено в тому,

Що крути чи не крути,

Щастя в ньому своє знайди.

Анна, в імені твоїм

Благодать і райський сон.

Добре тому, хто поруч

І в тобі знайшов насолоду!



Поздравления с именинами – поздравления в стихах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

З днем ангела я вітаю!

У кожного він в житті є,

І тих моментів, що був поруч,

Повір, так багато що не злічити!

Бажаю в житті шлях

Душею і серцем вибирати,

Лише тим, хто вірить в чудеса

Підказку ангел може дати!

Нехай сяють очі з ніжністю,

А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,

Дарує тобі щастя райдугу.

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай обминають дім ваш тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, і доброї , щедрої долі.