С именинами, Богданы: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках

Сегодня свои именины отмечают Богданы. Присоединяемся к теплым и искренним поздравлениям и желаем всего наилучшего. Пусть ангел-хранитель заберет все невзгоды из жизни и подарит счастье вашим семьям.

По случаю праздника LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправьте эти теплые слова родным, друзьям, знакомым и коллегам.

Замечательные картинки Подборка невероятных поздравлений в картинках с Днем ангела Богдана

День ангела Богдана: поздравления в стихах

Хай Богдану життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання.

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Богдану допомагає

Ангел-покровитель!

Поздравления с Днем ангела Богдана / Фото "Открытки"

***

Ангел твій весну приносить,

І для тебе в неба просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем ангела, Богдане!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Богданові бажаю я тепла,

Любові та удачі теж бажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково в порядку!

***

Вітаю із Днем ангела Богдана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться всі твої бажання!

Поздравления с Днем ангела Богдана / Фото vitannya.in.ua

День ангела Богдана: поздравления в прозе

Дорогой Богдан, искренне поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел отводил от тебя любые беды. Будь счастлив. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.

***

Поздравляю с Днем ангела Богдана. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!

***

Дорогой Богдан, с Днем ангела! Небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, что подарили тебе родители.

Поздравления с Днем ангела Богдана / Фото "Открытки"

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит много ярких моментов, а все мечты исполнятся. Желаю, чтобы ангел не покидал тебя и всегда оберегал. Чтобы в доме было счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди. Крепкого здоровья и мирного неба над головой!

***

Мудрости тебе, Богдан. Ведь ты дан нам от Бога. Пусть будет светлой и чистой твоя дорога жизни. Пусть никогда не случаются невзгоды, а каждое мгновение наполняется счастьем. Осуществление всех мечтаний, добра, любви, гармонии в сердце и всего наилучшего!