С именинами, Богданы: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках
Сегодня свои именины отмечают Богданы. Присоединяемся к теплым и искренним поздравлениям и желаем всего наилучшего. Пусть ангел-хранитель заберет все невзгоды из жизни и подарит счастье вашим семьям.
По случаю праздника LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправьте эти теплые слова родным, друзьям, знакомым и коллегам.
Замечательные картинки Подборка невероятных поздравлений в картинках с Днем ангела Богдана
День ангела Богдана: поздравления в стихах
Хай Богдану життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
В день весняний гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання.
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Богдану допомагає
Ангел-покровитель!
***
Ангел твій весну приносить,
І для тебе в неба просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім’ї любов та шану
Із Днем ангела, Богдане!
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Богданові бажаю я тепла,
Любові та удачі теж бажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково в порядку!
***
Вітаю із Днем ангела Богдана,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться всі твої бажання!
День ангела Богдана: поздравления в прозе
Дорогой Богдан, искренне поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел отводил от тебя любые беды. Будь счастлив. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.
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Поздравляю с Днем ангела Богдана. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!
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Дорогой Богдан, с Днем ангела! Небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, что подарили тебе родители.
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит много ярких моментов, а все мечты исполнятся. Желаю, чтобы ангел не покидал тебя и всегда оберегал. Чтобы в доме было счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди. Крепкого здоровья и мирного неба над головой!
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Мудрости тебе, Богдан. Ведь ты дан нам от Бога. Пусть будет светлой и чистой твоя дорога жизни. Пусть никогда не случаются невзгоды, а каждое мгновение наполняется счастьем. Осуществление всех мечтаний, добра, любви, гармонии в сердце и всего наилучшего!