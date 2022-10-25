День маркетолога 2022: значение праздника, поздравления в стихах и прозе, замечательные картинки

25 октября 2022 , 07:00
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25 октября свой профессиональный неофициальный праздник отмечают специалисты маркетинга и рекламы. Это люди, знающие вкусы и предпочтения покупателей и умеющие продвигать продукцию на рынке. Поздравьте сегодня своих друзей и родных, работающих в этой области.

Любой успешный бизнес зависит от профессионализма маркетолога, ведь он стратег продаж. По традиции в этот день проходит много профессиональных событий: презентации, выставки, тренинги, конференции и форумы. По случаю этого праздника предлагаем вам подборку поздравлений в прозе и стихах, а также праздничные открытки, отмечает 24 канал.

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Поздравления с Днем маркетолога в стихах

Ти дізнаєшся, що має попит,
Ти вивчаєш ринок збуту на товар,
Відповіси ти на тисячу питань,
Адже маркетолог – це рідкісний дар!

І це привітання, дорога,
Хочемо тобі ми дружно подарувати,
Щоб про свою роботу згадуючи,
Хотіла ти здійнятися над світом!

***

Щоб стати добрим маркетологом
Вчитися потрібно дуже довго,
Рекламу знати й ринок збуту,
І двері будуть відкриті тоді

Тобі у великій торгівлі шлях!
Ну а сьогодні, не забудь
Відзначити свято своє ти славно,
Бажаємо, щоб скоро став головним!

С днем ​​маркетолога – поздравления в стихах / Фото "Canva"

Всіх зі святом сьогодні вітаю,
Й маркетологам нині бажаю:
Аналітичними властивостями влучно стріляти,

Сподіваюся, що ми будемо всіх дивувати.
Всім бажаю я щастя й натхнення,
І любов, щоб була здоровенна.

***

Ви працюєте маркетологом багато років
Вирішуєте нелегкі завдання,
У компанії Вас краще просто немає,
І Ви для фірми – рідкісна удача!

Не тільки в маркетингу Ви ас,
У будь-якій роботі Ви – як рибка в морі,
І всі завжди кличуть на допомогу Вас,
Коли у них з розв'язання задачі горе.

***

Крізь ринок і конкурентів,
Пробиваєш ти нам шлях!
Без лестощів і без компліментів,
Знаєш маркетинг на п’ять!

Але, залиш досліджувати ринок
Сьогодні не потрібно його вивчати!
Адже це твій день, маркетолог,
А раз у році можна і відпочивати!

Забудь про рекламу і брендинг,
Відзнач цей день краще всіх!
І хай для тебе буде демпінг,
Купи собі щастя, успіх!

Поздравление с Днем маркетолога в прозе

Вітаємо всіх маркетологів з вашим професійним Днем маркетолога. Вітаємо фахівців, які поєднують у своїй діяльності мистецтво і науку, вибираючи цільову аудиторію, залучаючи, зберігаючи й нарощуючи кількість споживачів! Щастя, натхнення у роботі, процвітання. З днем маркетолога.

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Найкреативнішого, розумного і досвідченого маркетолога вітаю з професійним святом! Хочу побажати безпомилкових прогнозів, вірних досліджень і чіткого аналізу в роботі, безперешкодної діяльності й вірної удачі, величезних успіхів і відмінної зарплати, море життєвого задоволення, щасливих подій і міцної любові.

С днем ​​маркетолога – поздравление в прозе / Фото "Canva"

Вітаємо з Днем маркетолога нашого чудового, прогресивного та інноваційного! Бажаємо великого натхнення, нових ідей, реалізації та втілення в життя задуманого. Нехай робота буде в задоволення! Міцного здоров’я, постійного розвитку, кар’єрного зростання, особистого щастя та здійснення мрій!

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Чудового маркетолога вітаю зі святом. Хочу побажати завжди робити вірні прогнози, вміти поєднувати високий професіоналізм і корисні навички у своїй роботі, з легкістю зацікавлювати клієнта й успішно просувати будь-який продукт. Нехай кожен день буде сонячним, а кожна ідея – перспективною і вдалою.

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З Днем маркетолога. Бажаю з успіхом просувати будь-який товар і особисто просуватися сходами престижу. Нехай кожен день дарує масу ідей і можливостей, нехай у житті буде багато щастя, веселощів і удач.

Картинки-поздравления с Днем маркетолога

День маркетолога 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

 

Картинки-поздравления с Днем маркетолога 2022 / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем маркетолога в картинках / Фото из открытых источников

День маркетолога картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Хорошие картинки-поздравления с Днем маркетолога / Фото из открытых источников

День маркетолога 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Автор: Ірина Ковальчук