День Святой Варвары: поздравления в прозе и стихах
17 декабря 2020 года чествуют День Святой Варвары Великомученицы. В христианском мире Варвару почитают как заступницу простонародья, охранницу военных. Лучшие поздравления с Днем Варвары – читайте дальше на Lifestyle 24.
Святая Варвара жила в городе Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал, что дочь исповедует христианство, то отдал ее на усмотрение местной власти, которая решила подвергнуть девушку жестоким пыткам.
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После пыток, святая Варвара проснулась без единой раны на теле. Разозлившись, император Максимилиан приказал отцу Варвары собственноручно казнить ее мечом. Святая великомученица так и не отреклась от своей веры. Она приняла смерть от руки собственного отца, за что ее и поднесли к лику святых.
Поздравления с Днем Святой Варвары в прозе
Пусть День святой Варвары принесет тебе много счастья и благополучия, крепкой веры и сильного духа, расцвета дел и здоровья всей семьи. Желаю, чтобы святая Великомученица способствовала всем начинаниям, предоставила помощи небес и доброй надежды.
Праздник Варвары: поздравления
От всей души поздравляю тебя с днем Варвары и искренне желаю, чтобы этот счастливый, необычный день все дарили тебе только радость, приятные впечатления и улыбку. Пусть сбываются лучшие мечты, пусть всегда освещает солнце твой путь, где бы ты ни была! Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без каких-либо сомнений и потерь.
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Поздравляю с Днем Святой Варвары от всего сердца желаю обрести то счастье, которое предназначено судьбой только для тебя! Пусть оно будет неповторимым, ярким, как радуга, пусть каждый день тебя радует и мотивирует двигаться дальше. Цвети и чаруй, поздравляю!
Поздравления с Днем Святой Варвары в стихах
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Поздравления с Днем ангела Варвары – поздравления в стихах
Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
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