17 декабря 2020 года чествуют День Святой Варвары Великомученицы. В христианском мире Варвару почитают как заступницу простонародья, охранницу военных. Лучшие поздравления с Днем Варвары – читайте дальше на Lifestyle 24.

Святая Варвара жила в городе Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал, что дочь исповедует христианство, то отдал ее на усмотрение местной власти, которая решила подвергнуть девушку жестоким пыткам.

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После пыток, святая Варвара проснулась без единой раны на теле. Разозлившись, император Максимилиан приказал отцу Варвары собственноручно казнить ее мечом. Святая великомученица так и не отреклась от своей веры. Она приняла смерть от руки собственного отца, за что ее и поднесли к лику святых.

Поздравления с Днем Святой Варвары в прозе

Пусть День святой Варвары принесет тебе много счастья и благополучия, крепкой веры и сильного духа, расцвета дел и здоровья всей семьи. Желаю, чтобы святая Великомученица способствовала всем начинаниям, предоставила помощи небес и доброй надежды.

Праздник Варвары: поздравления

От всей души поздравляю тебя с днем Варвары и искренне желаю, чтобы этот счастливый, необычный день все дарили тебе только радость, приятные впечатления и улыбку. Пусть сбываются лучшие мечты, пусть всегда освещает солнце твой путь, где бы ты ни была! Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без каких-либо сомнений и потерь.

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Поздравляю с Днем Святой Варвары от всего сердца желаю обрести то счастье, которое предназначено судьбой только для тебя! Пусть оно будет неповторимым, ярким, как радуга, пусть каждый день тебя радует и мотивирует двигаться дальше. Цвети и чаруй, поздравляю!

Поздравления с Днем Святой Варвары в стихах

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!



Поздравления с Днем ангела Варвары – поздравления в стихах

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.