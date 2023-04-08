День ангела Ларисы 2023: волшебные картинки-поздравления для именинниц
8 апреля отмечают День ангела Ларисы. Это имя имеет греческое происхождение и означает "приятная". Поздравьте разных и близких с этим именем красивыми картинками-поздравлениями.
8 апреля верующие чтят память святой Ларисы Готфской. О ней осталось немного информации. Известно, что она была очень доброй, сообщает 24 Канал.
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Святая Лариса жила в IV веке во время гонений христиан. Она с другими людьми была в храме, сожженном язычниками. В Украине имя Лариса не очень популярно, но его носители – искренние и уверенные женщины.
Картинки-поздравления с Днем ангела Ларисы
Поздравление с Днем ангела Ларисы / Фото "Факты"
Поздравление с Днем ангела Ларисы / Фото "Доброта"
Поздравление с Днем ангела Ларисы / Фото "Золотые слова"
Поздравление с Днем ангела Ларисы / Фото "Главком"
Поздравление с Днем ангела Ларисы / Фото "facecobra"
Поздравления с Днем ангела Ларисы / Фото из открытых источников