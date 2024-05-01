Для всей семьи: самые теплые поздравления с рождением дочери в словах и картинках

Рождение ребенка – всегда трогательный и незабываемый момент. Родители с нетерпением ждут, когда на свет появится новая жизнь, которая подарит радость и счастье. Волнуются и друзья и родственники, которые за несколько дней готовят свои пожелания.

Если у кого-то из ваших знакомых вскоре должна родиться дочь, то уже нужно подумать над поздравлениями. Искренние пожелания подготовил LifeStyle 24. Поздравьте новоиспеченных родителей с этим прекрасным событием.

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Поздравления с рождением дочери

Поздравляю с рождением принцессы! Желаю вашей доченьке здоровья, счастья и безграничной любви. Пусть она дарит радость и незабываемые моменты!

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Поздравляем с приходом на свет вашей очаровательной доченьки! Пусть каждое мгновение с ней будет наполнено теплом и нежностью. Желаем крепкого здоровья малышу!

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Искренне поздравляем с рождением вашей доченьки! Пусть ее дни будут как сказка, наполнены весельем, нежностью и любовью. Желаем вам, как родителям, много радости от удивительного дара материнства и отцовства!

Поздравляем с рождением доченьки / Фото LifeStyle 24

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Поздравляем с радостным событием – рождением вашей маленькой принцессы! Пусть она растет здоровой, умной и счастливой!

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Поздравляем с приходом на свет маленькой волшебницы! Пусть она будет солнцем в вашей жизни, развеивающим темноту, и приносящим в дом безграничную радость и счастье.

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Поздравляем с рождением маленького цветочка! Желаем хорошей судьбы и крепкого здоровья. Пусть она всегда будет окружена вашей нежностью и заботой.

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Поздравляем вас с рождением невероятной дочери! Желаем ей беззаботного и счастливого детства, верных друзей, только приятных моментов в жизни. Пусть дни будут наполнены маминой заботой и папиной нежностью.

Поздравляем с рождением дочери / Фото "Люкс ФМ"

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Поздравляем с рождением маленькой принцессы! Пусть она всегда будет вашим радостным лучиком солнышка, который освещает путь!