Пусть вода смоет все проблемы: картинки-поздравления с Поливальным понедельником

Во второй день Пасхи верующие отмечают веселый праздник Поливаного понедельника. И хотя во время войны особенно не до празднований, этот день всегда считали особенным, верили, что вода способна совершать чудеса. Как поздравить близких с Поливальным понедельником – читайте ниже.

Поливальным понедельником, который верующие празднуют 17 апреля, начинается Светлая неделя. В этот день люди обливают друг друга. Когда наши предки думали, что вода в пасхальный понедельник может исцелять, оздоровлять и дарить счастье.

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Когда-то в Поливальный понедельник ребята обливали незамужних девушек водой, чтобы те быстрее вышли замуж. Поэтому девушки не обижались, а приглашали парней к праздничному столу, а еще дарили писанки в знак благодарности.

К тому же, такая традиция существует не только в Украине, но и в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Так что можете приветствовать близких повсюду. Ниже смотрите картинки-поздравления на украинском языке к празднику.

Картинки-поздравления с Поливальным понедельником 2023



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления

Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления



Поливальный понедельник 2023: картинки-поздравления