Поздравления с годовщиной свадьбы: красивые открытки, стихи и искренние слова в прозе для супругов
Каждая свадебная годовщина символизирует отношения супругов на определенном этапе их совместной жизни. Отмечать каждый прожитый год у супругов было принято еще у наших предков. Так что мы сделали хорошую подборку поздравлений с годовщиной свадьбы, чтобы вы могли найти нужные слова в подходящий момент.
Свадьба – это важное событие в жизни супругов. Каждый год супруги отмечают этот памятный день в кругу семьи или наедине. Каждая годовщина имеет свое название и традиции в соответствии с количеством лет прожитых вместе в браке, отмечает 24 канал.
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Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах
Доля разом колись недаремно звела!
У річницю весілля бажаю тепла,
Цінувати й любити свою половинку,
Ви – з одного намиста дві намистинки.
Будьте разом завжди, у щасті й горі.
Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,
Буде шлюб, як сталева криця, міцним.
Хай гостинним й привітним буде ваш дім!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Кохання хай завжди вас надихає,
Дарує радість і душевне вам тепло,
Хай Янгол візьме вашу пару під крило.
Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,
Знайти навіть в дрібницях розуміння.
Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,
Річницю золоту відсвяткувати!
***
З річницею весілля вас вітаю!
Хай доля від незгод оберігає,
Хай почуття із часом не міліють,
Нехай вони в холодні дні вас гріють.
Бажаємо вам радості й наснаги,
Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.
Ростуть нехай здобутки ваші спільні,
І щастя хай чекає вас суцільне!
***
Разом живіть щасливо
Надалі ще багато років!
Нехай любов, як диво,
Несе тепло та спокій.
Хай завжди куток ваш
Повним буде достатку,
Зростає сімейний стаж,
Й буде все в порядку.
Любіть одне одного, як
У першу мить кохання,
Хай почуття цього смак
Радує з ночі до світання!
Поздравление с годовщиной свадьбы в стихах / Фото "Canva"
Щире кохання вас в пару звело,
Разом ви завжди, незгодам на зло.
То ж привітати дозвольте зі святом!
Сонячних днів хай чекає багато!
Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,
Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.
Щоб досягати всіх цілей своїх,
Не дослухайтесь повчань ви чужих!
***
Сьогодні Вас спішимо привітати,
Бо ви дочекались знаменної дати,
Святкуєте радісно річницю весілля,
І нам влаштували гостинне застілля.
Хай усмішка завжди лице осяває,
І тепло кохання Ваші серця зігріває!
Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,
І сонця проміння освітлюють родинне коло!
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті.
***
Здавалося, що вчора тільки було:
Ви дві свої долі в одну сплели…
Всі ці роки щиро любили,
І одне без одного зовсім не могли!
Сьогодні ж – серйозна причина
Вам згадати всі сімейні дні!
Нехай ця весільна річниця
Відкриє вам нові шляхи у спільному житті.
Поздравление с годовщиной свадьбы в прозе
Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов — сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку й отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!
***
Сьогодні велике свято не тільки для Вашої родини, а й для всіх нас, ваших рідних і близьких. Сьогодні – річниця вашого Весілля! Ми добре пам’ятаємо ваше весілля, коли Ви з’єднали Ваші серця, обмінявшись кільцями. Здається, що з того часу нічого не змінилося: Ви також молоді і красиві. Ми милуємося вашою родиною і віримо, що все подальше життя буде таким же романтичним і щасливим!
***
Ваша сім’я – уособлення єдності й відданості й привід, за яким ми зібралися, тому підтвердження! Цінуйте один одного, поважайте і не забувайте подавати руку допомоги в скрутну хвилину, тоді в ваших серцях не буде місця печалі й любов буде там панувати!
Поздравление с годовщиной свадьбы в прозе / Фото "Canva"
Вітаю вас з днем весілля і бажаю берегти один одного і завжди підтримувати, бажаю цеглинка за цеглинкою будувати міцну стіну щастя, яка захистить вас від будь-яких бід. І нехай ваша любов ніколи не вмирає, не згасає й не втрачає ніжності.
***
Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов – сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку й отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!
***
Хай щастя як птах прилетить на ґанок вашого будинку і залишиться жити в ньому навіки. Нехай час лише зміцнює любов’ю ваші шлюбні вузлики. Не піддавайтеся сваркам, завжди знаходьте компроміс. Я бажаю вам абсолютного взаєморозуміння. З річницею!
***
Річниця весілля – зворушлива і трепетна подія, що несе в собі позитивні емоції й море приємних спогадів. Колись, саме в цей день ви з’єднали дві долі, ставши єдиною сім’єю. З того часу пройшло чимало часу, але ваші очі зберігають пристрасний блиск при погляді один на одного, ви йдете рука об руку, з надією дивлячись вперед, в невідомі дали спільного майбутнього. Нехай воно подарує вам безхмарне щастя і принесе тільки радість!
Поздравление с годовщиной свадьбы для жены от мужа
Річниця весілля
Нагадала мені,
Як вдячний я дружині:
За гармонію в сім’ї,
Спасибі, кохана, за рай,
Який я з тобою взнав.
***
Дружини прекраснішої немає на світі і я не перестаю дивуватися, як мені пощастило в житті! Я щасливий, що ми святкуємо нашу річницю весілля! Кохана, ти – мій талісман, моя віра, підтримка й берегиня нашого вогнища!
***
Кохана моя дружина,
З тобою вічно щасливий я.
Ти так прекрасна і мила,
І мені вірна і так ніжна.
Наше спільне життя
Теплом хай повниться.
Нехай кохання гармонія
Ніколи не скінчиться.
Бажаю прикрощів не знати,
Годувати мене не забувати,
Завжди красивою залишатися,
І цим життям насолоджуватися
***
Улюблена дружина, вітаю тебе з нашою річницею весілля. Нехай наше життя тече щасливою річкою біля берегів удачі й добра, нехай все у нас буде добре і щасливо. Бажаю тобі залишатися найпрекраснішою, милою і чудовою дружиною, бажаю, щоб в нашому будинку завжди була радісна і затишна атмосфера, а в наших серцях, щоб вічно жила любов.
Поздравление с годовщиной свадьбы для жены в прозе и стихах / Фото "Canva"
Дружина, з річницею весілля! Бажаю
Родині нашій дружній міцно триматися
Тебе, як і раніше, ціную, обожнюю
І буду завжди про тебе турбуватися!
Кохання твоє мені спокій дарує,
З тобою хочу жити до життя кінця.
Бажаю лише щастя, добра нашій парі,
Щоб билися лише в такт наші серця!
***
Моя чудова дружина, я вітаю тебе з річницею весілля. За час, проведений разом, ти подарувала мені радість і щастя, ти наповнила наш будинок затишком і любов’ю. Бажаю нам ще довгих років, прожитих у взаєморозумінні й повної гармонії, бажаю тобі, мила, з кожним днем розпускатися чудовою квіткою чарівності й краси.
***
Кохана моя, сьогодні річниця,
Як ми сказали “Так!” і у вірності поклялися.
Не можна мені без тебе, доля тому причина,
Я радий, що два шляхи в один зійшлися.
З тобою пліч-о-пліч радий крокувати
Все життя, всі мені відміряні роки.
Зустрічати світанок і проводжати захід
Всі біди й негаразди мені будуть нівроку.
***
Вітаю свою саму чарівну і неповторну дружину з нашою річницею. Колись ми вирішили одружитися і побудувати свою сім’ю, з тих часів я жодного разу не пошкодував про це життєве рішення. Ти стала для мене найріднішою, найдорожчою і бажаною людиною. Спасибі тобі, радість моя, за домашній затишок і тепло, за твоє розуміння і любов. Нехай наше життя буде успішним і вічно щасливим.
Поздравления с годовщиной свадьбы для мужа от жены
Коханий мій чоловік! Хочу привітати тебе з нашою річницею весілля! Бажаю тобі рідний мій, сімейного щастя і добробуту, любові взаємної й всепрощаючої, мудрості життєвої й терпіння безмежного, звичайно ж і взаєморозуміння. Будь мій милий чоловік мужній, сміливий, сильний і здоровий!
***
Сьогодні весілля річниця,
Ще один спільний рік.
Хай щастям наше життя повниться,
Мій милий, дорогий чоловік,
Коханий мій, я дуже рада,
Що половинкою мені став.
Хочу, щоб ти завжди був поруч,
Любив, цінував і поважав.
А я тобі підтримкою стану,
Біду руками розведу.
Любити тебе не перестану,
На край землі з тобою піду.
***
З річницею тебе, дорогий мій чоловік. Нехай родина наша процвітає і міцнішає, Нехай любов наша росте і сяє, нехай очі наші щастям виблискують, нехай у важку хвилину небеса нам допомагають. Коханий, бажаю тобі здоров’я, міцних сил і щедрої доброти душі.
***
Мій дорогий, єдиний, коханий,
Дякую долі, за те, що ти зі мною.
Хочу тебе привітати з річницею
Дня, коли ти назвав мене дружиною.
Я так хочу, щоб ти був щасливим,
Пишався нашою міцною сім’єю.
Завжди був добрим і життєлюбним,
Не піддавався підлості людської.
Не знай печалі й розчарувань,
Хай радість з щастям виростуть до неба.
Здоров’я, здійснення бажань,
І довгого життя. Я люблю тебе!
Поздравления с годовщиной свадьбы для мужчины в стихах и прозе / Фото "Canva"
Мій дорогий, коханий, славний чоловік, мій чоловік, моя опора і любов, вітаю тебе з річницею нашою. Нехай з кожним днем наша любов буде сильнішою і міцнішою, нехай наше щастя ніколи від нас не піде. Я тебе дуже люблю і буду любити, незважаючи ні на що. А тобі побажаю гарного здоров’я, веселого настрою і великого успіху в житті.
***
Вітаю з нашою датою —
Датою весілля, любий!
Я від щирого серця бажаю,
Щоб завжди ти був такий:
Розумний, скромний, сильний,
Ніжний, люблячий сім’ю…
Будь здоровий! І пам’ятай, милий, —
Дуже я тебе люблю!
***
Коханий мій, вітаю нас з річницею весілля. Я з кожним роком розумію, що знайшла справжнє щастя, коли дала згоду стати твоєю дружиною. Ти подарував мені натхнення, свободу в думках, діях, вчинках і світлу надію. Я сильно тебе люблю і хочу побажати, щоб сила нашої любові не ослабла ні на мить, щоб в нашому будинку завжди було свято і затишок.
***
Вже стільки часу звемося
З тобою ми чоловіком і дружиною.
Ми разом плачемо і сміємося,
Все спільне у нас з тобою.
Я розумію з півслова
Все те, що хочеш мені сказати.
І більше ніколи такого
Як ти, рідний, не відшукати.
Я вітаю з річницею
Тебе, кохання моє.
Ти мій єдиний чоловік,
Хочу все життя прожити з тобою!
***
Вітаю тебе, моя половинка, з нашою річницею! Бажаю і далі нести крізь радісні й не дуже життєві моменти вогник любові в серці, який сьогодні відбивається в моїх улюблених очах. Нехай союз наш тільки міцніє, будинок буде теплим і затишним, друзі вірними й веселими, життя різноманітним і яскравим! І пам’ятай, я тебе люблю!
Картинки-поздравления с годовщиной свадьбы
Картинки-поздравления с годовщиной свадьбы / Фото из открытых источников
Поздравления с годовщиной свадьбы в картинках / Фото "ТСН"
Годовщина свадьбы – поздравление / Фото из открытых источников
Красивые открытки с годовщиной свадьбы / Фото "ТСН"
Годовщина свадьбы – поздравления в картинках / Фото из открытых источников
Искренние поздравления с годовщиной свадьбы в картинках / Фото "Радио MAXIMUM"
Годовщина свадьбы – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Поздравления с годовщиной свадьбы – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с годовщиной поздравления / Фото из открытых источников