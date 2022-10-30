Поздравления с годовщиной свадьбы: красивые открытки, стихи и искренние слова в прозе для супругов

Каждая свадебная годовщина символизирует отношения супругов на определенном этапе их совместной жизни. Отмечать каждый прожитый год у супругов было принято еще у наших предков. Так что мы сделали хорошую подборку поздравлений с годовщиной свадьбы, чтобы вы могли найти нужные слова в подходящий момент.

Свадьба – это важное событие в жизни супругов. Каждый год супруги отмечают этот памятный день в кругу семьи или наедине. Каждая годовщина имеет свое название и традиции в соответствии с количеством лет прожитых вместе в браке, отмечает 24 канал.

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Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви – з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті й горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Кохання хай завжди вас надихає,

Дарує радість і душевне вам тепло,

Хай Янгол візьме вашу пару під крило.

Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,

Знайти навіть в дрібницях розуміння.

Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,

Річницю золоту відсвяткувати!

***

З річницею весілля вас вітаю!

Хай доля від незгод оберігає,

Хай почуття із часом не міліють,

Нехай вони в холодні дні вас гріють.

Бажаємо вам радості й наснаги,

Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.

Ростуть нехай здобутки ваші спільні,

І щастя хай чекає вас суцільне!

***

Разом живіть щасливо

Надалі ще багато років!

Нехай любов, як диво,

Несе тепло та спокій.

Хай завжди куток ваш

Повним буде достатку,

Зростає сімейний стаж,

Й буде все в порядку.

Любіть одне одного, як

У першу мить кохання,

Хай почуття цього смак

Радує з ночі до світання!

Поздравление с годовщиной свадьбы в стихах / Фото "Canva"

Щире кохання вас в пару звело,

Разом ви завжди, незгодам на зло.

То ж привітати дозвольте зі святом!

Сонячних днів хай чекає багато!

Будьте терпимі, мудрі й ласкаві,

Мрійте та дійте, рішуче і яскраво.

Щоб досягати всіх цілей своїх,

Не дослухайтесь повчань ви чужих!

***

Сьогодні Вас спішимо привітати,

Бо ви дочекались знаменної дати,

Святкуєте радісно річницю весілля,

І нам влаштували гостинне застілля.

Хай усмішка завжди лице осяває,

І тепло кохання Ваші серця зігріває!

Чарівні квіти хай завжди ростуть навколо,

І сонця проміння освітлюють родинне коло!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті.

***

Здавалося, що вчора тільки було:

Ви дві свої долі в одну сплели…

Всі ці роки щиро любили,

І одне без одного зовсім не могли!

Сьогодні ж – серйозна причина

Вам згадати всі сімейні дні!

Нехай ця весільна річниця

Відкриє вам нові шляхи у спільному житті.

Поздравление с годовщиной свадьбы в прозе

Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов — сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку й отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!

***

Сьогодні велике свято не тільки для Вашої родини, а й для всіх нас, ваших рідних і близьких. Сьогодні – річниця вашого Весілля! Ми добре пам’ятаємо ваше весілля, коли Ви з’єднали Ваші серця, обмінявшись кільцями. Здається, що з того часу нічого не змінилося: Ви також молоді і красиві. Ми милуємося вашою родиною і віримо, що все подальше життя буде таким же романтичним і щасливим!

***

Ваша сім’я – уособлення єдності й відданості й привід, за яким ми зібралися, тому підтвердження! Цінуйте один одного, поважайте і не забувайте подавати руку допомоги в скрутну хвилину, тоді в ваших серцях не буде місця печалі й любов буде там панувати!

Поздравление с годовщиной свадьбы в прозе / Фото "Canva"

Вітаю вас з днем ​​весілля і бажаю берегти один одного і завжди підтримувати, бажаю цеглинка за цеглинкою будувати міцну стіну щастя, яка захистить вас від будь-яких бід. І нехай ваша любов ніколи не вмирає, не згасає й не втрачає ніжності.

***

Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов – сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку й отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!

***

Хай щастя як птах прилетить на ґанок вашого будинку і залишиться жити в ньому навіки. Нехай час лише зміцнює любов’ю ваші шлюбні вузлики. Не піддавайтеся сваркам, завжди знаходьте компроміс. Я бажаю вам абсолютного взаєморозуміння. З річницею!

***

Річниця весілля – зворушлива і трепетна подія, що несе в собі позитивні емоції й море приємних спогадів. Колись, саме в цей день ви з’єднали дві долі, ставши єдиною сім’єю. З того часу пройшло чимало часу, але ваші очі зберігають пристрасний блиск при погляді один на одного, ви йдете рука об руку, з надією дивлячись вперед, в невідомі дали спільного майбутнього. Нехай воно подарує вам безхмарне щастя і принесе тільки радість!

Поздравление с годовщиной свадьбы для жены от мужа

Річниця весілля

Нагадала мені,

Як вдячний я дружині:

За гармонію в сім’ї,

Спасибі, кохана, за рай,

Який я з тобою взнав.

***

Дружини прекраснішої немає на світі і я не перестаю дивуватися, як мені пощастило в житті! Я щасливий, що ми святкуємо нашу річницю весілля! Кохана, ти – мій талісман, моя віра, підтримка й берегиня нашого вогнища!

***

Кохана моя дружина,

З тобою вічно щасливий я.

Ти так прекрасна і мила,

І мені вірна і так ніжна.

Наше спільне життя

Теплом хай повниться.

Нехай кохання гармонія

Ніколи не скінчиться.

Бажаю прикрощів не знати,

Годувати мене не забувати,

Завжди красивою залишатися,

І цим життям насолоджуватися

***

Улюблена дружина, вітаю тебе з нашою річницею весілля. Нехай наше життя тече щасливою річкою біля берегів удачі й добра, нехай все у нас буде добре і щасливо. Бажаю тобі залишатися найпрекраснішою, милою і чудовою дружиною, бажаю, щоб в нашому будинку завжди була радісна і затишна атмосфера, а в наших серцях, щоб вічно жила любов.

Поздравление с годовщиной свадьбы для жены в прозе и стихах / Фото "Canva"

Дружина, з річницею весілля! Бажаю

Родині нашій дружній міцно триматися

Тебе, як і раніше, ціную, обожнюю

І буду завжди про тебе турбуватися!

Кохання твоє мені спокій дарує,

З тобою хочу жити до життя кінця.

Бажаю лише щастя, добра нашій парі,

Щоб билися лише в такт наші серця!

***

Моя чудова дружина, я вітаю тебе з річницею весілля. За час, проведений разом, ти подарувала мені радість і щастя, ти наповнила наш будинок затишком і любов’ю. Бажаю нам ще довгих років, прожитих у взаєморозумінні й повної гармонії, бажаю тобі, мила, з кожним днем розпускатися чудовою квіткою чарівності й краси.

***

Кохана моя, сьогодні річниця,

Як ми сказали “Так!” і у вірності поклялися.

Не можна мені без тебе, доля тому причина,

Я радий, що два шляхи в один зійшлися.

З тобою пліч-о-пліч радий крокувати

Все життя, всі мені відміряні роки.

Зустрічати світанок і проводжати захід

Всі біди й негаразди мені будуть нівроку.

***

Вітаю свою саму чарівну і неповторну дружину з нашою річницею. Колись ми вирішили одружитися і побудувати свою сім’ю, з тих часів я жодного разу не пошкодував про це життєве рішення. Ти стала для мене найріднішою, найдорожчою і бажаною людиною. Спасибі тобі, радість моя, за домашній затишок і тепло, за твоє розуміння і любов. Нехай наше життя буде успішним і вічно щасливим.

Поздравления с годовщиной свадьбы для мужа от жены

Коханий мій чоловік! Хочу привітати тебе з нашою річницею весілля! Бажаю тобі рідний мій, сімейного щастя і добробуту, любові взаємної й всепрощаючої, мудрості життєвої й терпіння безмежного, звичайно ж і взаєморозуміння. Будь мій милий чоловік мужній, сміливий, сильний і здоровий!

***

Сьогодні весілля річниця,

Ще один спільний рік.

Хай щастям наше життя повниться,

Мій милий, дорогий чоловік,

Коханий мій, я дуже рада,

Що половинкою мені став.

Хочу, щоб ти завжди був поруч,

Любив, цінував і поважав.

А я тобі підтримкою стану,

Біду руками розведу.

Любити тебе не перестану,

На край землі з тобою піду.

***

З річницею тебе, дорогий мій чоловік. Нехай родина наша процвітає і міцнішає, Нехай любов наша росте і сяє, нехай очі наші щастям виблискують, нехай у важку хвилину небеса нам допомагають. Коханий, бажаю тобі здоров’я, міцних сил і щедрої доброти душі.

***

Мій дорогий, єдиний, коханий,

Дякую долі, за те, що ти зі мною.

Хочу тебе привітати з річницею

Дня, коли ти назвав мене дружиною.

Я так хочу, щоб ти був щасливим,

Пишався нашою міцною сім’єю.

Завжди був добрим і життєлюбним,

Не піддавався підлості людської.

Не знай печалі й розчарувань,

Хай радість з щастям виростуть до неба.

Здоров’я, здійснення бажань,

І довгого життя. Я люблю тебе!

Поздравления с годовщиной свадьбы для мужчины в стихах и прозе / Фото "Canva"

Мій дорогий, коханий, славний чоловік, мій чоловік, моя опора і любов, вітаю тебе з річницею нашою. Нехай з кожним днем наша любов буде сильнішою і міцнішою, нехай наше щастя ніколи від нас не піде. Я тебе дуже люблю і буду любити, незважаючи ні на що. А тобі побажаю гарного здоров’я, веселого настрою і великого успіху в житті.

***

Вітаю з нашою датою —

Датою весілля, любий!

Я від щирого серця бажаю,

Щоб завжди ти був такий:

Розумний, скромний, сильний,

Ніжний, люблячий сім’ю…

Будь здоровий! І пам’ятай, милий, —

Дуже я тебе люблю!

***

Коханий мій, вітаю нас з річницею весілля. Я з кожним роком розумію, що знайшла справжнє щастя, коли дала згоду стати твоєю дружиною. Ти подарував мені натхнення, свободу в думках, діях, вчинках і світлу надію. Я сильно тебе люблю і хочу побажати, щоб сила нашої любові не ослабла ні на мить, щоб в нашому будинку завжди було свято і затишок.

***

Вже стільки часу звемося

З тобою ми чоловіком і дружиною.

Ми разом плачемо і сміємося,

Все спільне у нас з тобою.

Я розумію з півслова

Все те, що хочеш мені сказати.

І більше ніколи такого

Як ти, рідний, не відшукати.

Я вітаю з річницею

Тебе, кохання моє.

Ти мій єдиний чоловік,

Хочу все життя прожити з тобою!

***

Вітаю тебе, моя половинка, з нашою річницею! Бажаю і далі нести крізь радісні й не дуже життєві моменти вогник любові в серці, який сьогодні відбивається в моїх улюблених очах. Нехай союз наш тільки міцніє, будинок буде теплим і затишним, друзі вірними й веселими, життя різноманітним і яскравим! І пам’ятай, я тебе люблю!

Картинки-поздравления с годовщиной свадьбы

Картинки-поздравления с годовщиной свадьбы / Фото из открытых источников

Поздравления с годовщиной свадьбы в картинках / Фото "ТСН"

Годовщина свадьбы – поздравление / Фото из открытых источников

Красивые открытки с годовщиной свадьбы / Фото "ТСН"

Годовщина свадьбы – поздравления в картинках / Фото из открытых источников

Искренние поздравления с годовщиной свадьбы в картинках / Фото "Радио MAXIMUM"

Годовщина свадьбы – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Поздравления с годовщиной свадьбы – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с годовщиной поздравления / Фото из открытых источников