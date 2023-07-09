Рыбаки, у вас сегодня праздник: душевные картинки-поздравления с профессиональным днем

9 июля 2023, 06:03
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День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. Праздник был установлен, чтобы привлечь внимание общества к работникам рыбного хозяйства.

Рыболовство – один из старейших видов занятий, которому не одно столетие. Этим занимались наши предки еще до основания Киевской Руси. Рыболовство требует специальных навыков и знаний, чтобы все прошло успешно. В этот праздник вы можете поздравить не только профессиональных рыболовов, но и тех, для кого вылов рыбы – это хобби. Для этого 24 Канал подготовил искренние поздравления в картинках.

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Картинки-поздравления с Днем рыбака


С Днем рыбака / Фото Art-shop


С Днем рыбака / Фото V24.com


С Днем рыбака / Фото "Ровное медиа"


С Днем рыбака / Фото Art-shop.com


С Днем рыбака / Фото Joy Pup


С Днем рыбака / Фото Vitannya.com


С Днем рыбака / Фото "Житомир онлайн"


С Днем рыбака / Фото "Факты"

Автор: Вікторія Козар