До слез: поздравления с днем рождения для папы, который на войне

Многие украинские дети уже несколько лет ждут возвращения своих отцов с войны. Пока мужественные воины защищают государство на фронте, малыши искренне верят в победу, отправляют на передовую письма и рисунки и очень скучают.

Украинские защитники не всегда могут приехать домой даже на день рождения. Поэтому родные вынуждены поздравлять их на расстоянии. Невероятно трогательные пожелания для пап, которые воюют, подготовил LifeStyle 24.

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Поздравление с днем рождения папе, который воюет

Дорогой папочка, хоть ты сейчас далеко, твои слова мудрости и сила всегда с нами. С днем рождения! Держись крепко, гордимся твоей смелостью и стойкостью.

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Любимый папочка, хотим искренне поздравить тебя с днем рождения! Герой, ты всегда в наших сердцах. Мы верим в тебя и ждем дома. Обнимаем!

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Папа, твоя сила и мужество всегда вдохновляют нас. Желаем неудержимого оптимизма и терпения. Пусть этот день будет прекрасным. С днем рождения!

Поздравления с днем рождения папе / Фото Canva

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Дорогой папа, даже на расстоянии ты остаешься нашим главным героем. Желаем сил и отваги в эти сложные времена. С днем рождения! Пусть каждый день приносит тебе новые победы и спокойствие.

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Папочка, хотим, чтобы ты знал, что дети всегда думают о тебе, особенно сегодня. Желаем крепкого здоровья, счастья, невероятных сил и мужества. Скорее возвращайся домой. С днем рождения!

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Дорогой папа, хоть ты сейчас на войне, наше сердце всегда рядом с тобой. С днем рождения! Пусть силы будут крепкими, а дорога домой – короткой. Ждем тебя с открытыми объятиями.

Поздравления с днем рождения папе / Фото Canva

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Дорогой папа, в этот особый день отправляем тебе самые теплые слова благодарности и любви. Твое мужество и самопожертвование поражают каждый день. С днем рождения! Пусть Бог хранит тебя на передовой и дарит силу и защиту.

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Любимый папочка, сегодня твой день, но ты очень далеко от дома и защищаешь нашу страну. Твоя смелость и отвага заслуживают наивысшего признания. С днем рождения! Пусть мысли будут светлыми, а сердце – крепким.

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Папочка, с днем рождения! Каждый день мы думаем о тебе. Ты – наш главный герой, искренне верим, что вскоре вернешься с победой. Пусть этот день принесет радость и вдохновение. Целуем и обнимаем!