Поздравления с днем рождения папе: теплые открытки и искренние слова для самого родного

Отец – это безопасность и помощь для ребенка. Он всегда готов защитить от всех проблем и невзгод. Папа заслуживает лучших слов, поэтому мы приготовили для вас подборку прекрасных поздравлений с днем рождения.

Говорят, что папа для мальчика – это мужчина, которым хочется быть, когда станешь взрослым, а для девочки – это тот мужчина, которого хочется встретить. С отцом можно смело ездить на велосипеде и прыгать в воду. Он учит настойчивости и выносливости, а какие-либо препятствия в своей жизни с ним мы встречаем без страха, отмечает 24 канал.

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Поздравления с днем ​​рождения для папы в стихах

З днем ​​народження, тато!

Довгих-довгих років тобі.

Нехай приходить радість

У кожен твій світанок!

Дні нехай золоті

Не поспішаючи йдуть.

Грошики шалені

На рахунках ростуть.

Нехай удача знає,

Де тебе шукати.

Все що забажаєш,

Виконуватиме.

Здоров'я буде міцним,

А серце – молодим,

Душа по-дитячому світлою.

Ти будь долею любленим!

***

З Днем народження вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Тату, будь завжди щасливий,

День хай не буде тужливий.

Нехай у всьому щастить завжди,

Не сумуй ти ніколи.

Тепла в домі я бажаю,

Міцно тебе обіймаю!

***

Тату милий, тату любий, таточку хороший.

Дуже хочеться мені бути на тебе схожим.

Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний,

Ти розумний і веселий, та іще надійний.

Обнімаю і цілую тата я у свято

Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато.

***

Тато, дорогий, любий,

З днем ​​народження, рідний!

Щоб завжди ти висипався

І з посмішкою день зустрічав,

Щоб з мамою не лаявся,

Не сумував і не бурчав.

Нехай успіх з тобою перебуватиме,

Сили будуть нехай завжди,

Нехай хоч маленьке диво

Відбувається іноді!

Поздравления с днем ​​рождения для папы в стихах / Фото "Canva"

Я тобі бажаю щастя і здоров'я,

Радості, удачі, довгих-довгих літ.

Нехай завжди обходять стороною негаразди,

І Господь тебе береже від бід.

А ще бажаю, частіше посміхатися,

Все сприймати з легкою душею.

А своєї сивини не поспішай соромитися,

Для мене ти, тато, вічно молодий!

***

Дорогий таточко, рідненький,

З днем народження тебе!

Щастя, радості, натхнення,

Дуже я люблю тебе!

Ти – найкращий, розумніший,

Найдобріший серед всіх.

Хай звучить такий приємний,

Доброзичливий твій сміх!

Будь здоровим та щасливим,

Впевненим в собі завжди.

В злагоді живи, в комфорті,

Без проблем, та без біди!

***

У праці роки пролетіли,

Неначе ластівки в блакить,

Хай серце ваше молодіє,

Душа хай піснею бринить.

Бажаєм жити довгі роки,

Не знати горя і біди,

Бажаєм щастя і здоров’я

Сьогодні, завтра і завжди.

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Я з днем народження щиро вітаю,

Жити, творити на радість бажаю,

Хай буде щастя і мир, і надії,

Збудуться, справдяться кращі мрії!

Поздравления в прозе с днем ​​рождения для папы

Любий мій татко, прийми мої вітання з днем ​​народження! Спасибі тобі за те, що ти є. Дякую за подароване життя, за виховання, помірну строгість, поради. Я бажаю тобі ніколи не старіти душею, залишатися завжди молодим, завзятим і веселим. Щоб здоров'я тебе ніколи не покидало, робота завжди була в радість, а наші з мамою любов і турбота додавали тобі впевненості в тому, що ти найкращий чоловік і тато. З Днем народження!

***

З днем народження, тату! Бажаю сил та енергії. Бажаю бадьорості та впевненості. Бажаю сміливості та цілеспрямованості. Бажаю багатства та щастя. Тату, нехай твоє життя лічить вдалі дні. Нехай попереду на тебе чекає багато кращих змін. Нехай твій вік стане чудовою порою нових досягнень та успіхів.

***

З днем ​​народження, татку! Я бажаю тобі довгих і щасливих років життя, нехай не згасає енергія та будуть тільки позитивні думки. Нехай твоє міцне серце не відчуває смутку і жалю й завжди б'ється в помірному ритмі, без хвилювань і розладів. Нехай робота тільки радує тебе і не буде в тягар, всі задумані справи складаються якнайкраще, а прибуток наповнює твою кишеню з неймовірною швидкістю. Щастя тобі та залізного здоров'я!

***

Дорогий татко! З любов'ю і радістю вітаю тебе з днем ​​народження і від душі бажаю кожен день бути таким же веселим, як сьогодні. Я шалено щаслива і дякую долі за те, що мені дістався найкращий батько у світі. Батько, про якого багато хто може тільки мріяти. Залишайся позитивною, добродушною людиною все життя, яке обов'язково буде дуже-дуже довгим, щасливим і здоровим. З Днем народження!

Поздравление с днем ​​рождения для папы в прозе / Фото "Canva"

Сьогодні у мене є можливість привітати найунікальнішу людину у цілому світі. Людини, яким я захоплююся і дорожу, бо знаю його з дитинства. На щастя, я знаю його дуже добре, а тому зміг у нього багато чому навчитися, що дозволило мені стати тим, хто я є. З Днем Народження, тато!

***

Тато мій дорогий, в день твого дня народження бажаю тобі ще багато довгих і щасливих років. Будь завжди таким же добрим, справедливим і чуйним. Бажаю, щоб здоров'я тебе не підводило, з кожним днем ​​міцнішало і надавало тобі бадьорості та сил. Любові тобі та поваги близьких і друзів. Тато, хочу ще тобі побажати веселощів і свята душі не тільки в цей день. Нехай життя радує тебе твоїми новими перемогами та підкореними вершинами. Успіхів і удачі, тато!

***

Дорогий мій тату! Нині у твій день народження, хочу щиро тебе привітати! Хай кожен день обіймає твоє життя світлом і теплотою! Хай зустрічаються на твоїм життєвім шляху люди, у який світла душа і щире серце! Спасибі тобі, мій рідний, за твою любов, підтримку й опору! З днем народження!

***

Татку, дорогий! Для мене ти найголовніший чоловік в житті! Я вітаю тебе з днем народження і від щирого серця бажаю міцного здоров'я, сил і енергії для досягнення всіх цілей і вирішення поставлених завдань. Спасибі тобі за все, що ти для мене робиш. Я завжди прийду тобі на допомогу, ніколи про це не забувай і просто будь щасливий!

Картинки-поздравления с днем ​​рождения для папы

Картинки-поздравления с днем ​​рождения для папы / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления с днем ​​рождения для папы / Фото WishesMsg

Поздравления с днем ​​рождения для папы в картинках 2022 / Фото "Радио MAXIMUM"

Лучшие картинки-поздравления с днем ​​рождения для папы / Фото "Страна У"

День рождения у папы – картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

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Картинки-поздравления с днем ​​рождения отца / Фото Etnosoft