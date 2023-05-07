День радио отмечают 7 мая. В этот день приветствуют всех работников медиа, кто работает по радио или имеет к нему отношение. Радийные работники ежедневно без устали работают, чтобы слушатели могли получить оперативную и актуальную информацию. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Днем радио.
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Картинки-поздравления с Днем радио
С Днем радио / Фото Vitannya
Картинки-поздравления с Днем радио
С Днем радио / Фото Обозреватель
Картинки-поздравления с Днем радио
Картинки-поздравления с Днем радио
С Днем радио / Фото Радио "Трек"
С Днем радио / Фото Радио "Трек"
С Днем радио / Фото Радио "Трек"
С Днем радио / Фото Радио "Трек"