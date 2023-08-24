С Днем Независимости тебя, Украина: красивые поздравления в прозе и стихах
День Независимости – один из самых важных праздников для украинского народа. Его дата всегда неизменна – 24 августа. Оно означает многое для каждого из нас.
Независимость никогда не являлась подарком для украинцев. Наш народ тысячелетиями боролся за нее тяжелыми усилиями. И продолжает делать это сегодня, в 21 веке. Всю многовековую историю Россия воровала все украинское: территории, язык, культуру, обычаи. Аппетиты не убавились и в современные годы. Около полутора лет украинские военные дают отпор жестокой и бесчеловечной российской агрессии. Десятки людей ежедневно страдают от бомб, ракет и дронов РФ, погибая несправедливой смертью. Но, несмотря на все эти ужасные испытания, продолжает бороться за свою свободу. Не забывайте об этом. 24 Канал собрал патриотические поздравления с Днем Независимости.
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Поздравления с Днем Независимости в прозе
С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной цветущей Украине!
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Поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем независимости Украины! Желаю успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам воодушевления и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. Со всего сердца желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и достатка!
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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!
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С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина больше всего!
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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения, сколько нам лет. Только одно важно: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!
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Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Независимости Украины! Пусть ваши тела, дела и личное мнение также будут независимы. И только сердце пусть будет обязательно пленено любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, несгибаемого здоровья и ежедневных улыбок.
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В этот тяжелый час праздник Независимости Украины приобретает особое значение, ведь борьба до сих пор продолжается, и борьба эта кровавая и несправедливая. Но мы твердо знаем, что у украинцев есть несгибаемый дух и враг будет побежден и уничтожен! Мы знаем, что наши дети будут жить в свободной, цветущей и богатой Украине. С праздником Независимости Украины, уважаемые!
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Да здравствует свободный, свободный народ! Процветание, здоровье, крепкий дух богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!
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С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине – стране гор и степей, скорых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!
Поздравления с Днем Независимости в стихах
Да здравствует Украина независимая и сильная,
Золотистые колосья пусть шелестит,
Для вас поздравления с Днем Независимости,
С вольным козацким ветром летит!
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Мы приветствуем Украину
И желаем на именины:
От власти мудрости и заботы,
Демократии народа,
Чтобы люди мирно жили,
Чтобы миром дорожили,
Чтобы народ не голодал,
Не рыдал, не сетовал,
Чтобы работы хватало,
Чтобы пути не подкачали,
Чтобы люди богатели,
И чтобы жить здесь хотели,
Чтобы из дома не убегали,
А в Украину приезжали!
***
Поздравляю с Днем Украины!
В день августовский выходной
Ты подумай об Отчизне,
О своем родном доме.
Сколько разных испытаний
Выпало ей…
Про себя скажи: "Спасибо!"
Родине большой своей.
В День Украины всех знакомых
Поздравь хоть на словах.
Пожелай им счастья, денег
И успехов в делах!
***
С национальным праздником украинского народа –
Днем Независимости – мы искренне приветствуем вас!
Благополучия, счастья, радости, вдохновения,
Добрая, здоровье и согласия желаем.
Пусть этот праздник вам воодушевляет,
В будущее лучше судьба тропинку проложит.
***
С Независимостью поздравляю
Мою родную Украину.
Весь народ поздравляю,
Счастья и хорошо желаю.
Стране – нравы и процветания,
И популяция роста.
Пусть сбываются надежды,
Богатства и мира Украины!
***
О, Украина! В этот замечательный праздник
Прими ты поздравлений много!
Да будет в твоих просторах вечное лето,
А в бокалах, друзья, пусть вино будет разлито!
***
Да здравствует Украина независимая и сильная,
Золотистые колосья пусть шелестит,
Для вас поздравления с Днем Независимости,
Со вольным казацким ветром летит!
***
Крепчей, Украина, процветай,
Да будет счастлив народ твой,
Независимая ты – не забывай,
Развивайся и иди вперед!
Да развеет ветер над тобой,
Нависшие тучи, как ночь,
Я желаю радости и покоя,
Ну а беды преодолеем бок о бок!
***
Свободу и правду в Украине
Всегда ценим как жизнь.
Возможно год начался в тени,
Однако не потеряем чутья:
Найдем силы, друзей встретим,
Упорство и искренность – живем!
Ибо наша жажда – справедливость,
Мы победим! С Днем Независимости!
***
Наша славная Украина,
Наше счастье и наш рай,
Есть ли на свете страна
Еще милее нашего края?
И в счастливые и злые часы
Мы для нее живем.
В Украине и для Украины
Будем жить и умрем.