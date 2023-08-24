С Днем Независимости тебя, Украина: красивые поздравления в прозе и стихах

День Независимости – один из самых важных праздников для украинского народа. Его дата всегда неизменна – 24 августа. Оно означает многое для каждого из нас.

Независимость никогда не являлась подарком для украинцев. Наш народ тысячелетиями боролся за нее тяжелыми усилиями. И продолжает делать это сегодня, в 21 веке. Всю многовековую историю Россия воровала все украинское: территории, язык, культуру, обычаи. Аппетиты не убавились и в современные годы. Около полутора лет украинские военные дают отпор жестокой и бесчеловечной российской агрессии. Десятки людей ежедневно страдают от бомб, ракет и дронов РФ, погибая несправедливой смертью. Но, несмотря на все эти ужасные испытания, продолжает бороться за свою свободу. Не забывайте об этом. 24 Канал собрал патриотические поздравления с Днем Независимости.

Может быть полезно Новый календарь не повлиял: какие религиозные праздники не переносятся в этом году

Поздравления с Днем Независимости в прозе

С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной цветущей Украине!

***

Поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем независимости Украины! Желаю успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам воодушевления и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. Со всего сердца желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и достатка!

***

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

***

С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина больше всего!

***

Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения, сколько нам лет. Только одно важно: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

***

Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Независимости Украины! Пусть ваши тела, дела и личное мнение также будут независимы. И только сердце пусть будет обязательно пленено любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, несгибаемого здоровья и ежедневных улыбок.

***

В этот тяжелый час праздник Независимости Украины приобретает особое значение, ведь борьба до сих пор продолжается, и борьба эта кровавая и несправедливая. Но мы твердо знаем, что у украинцев есть несгибаемый дух и враг будет побежден и уничтожен! Мы знаем, что наши дети будут жить в свободной, цветущей и богатой Украине. С праздником Независимости Украины, уважаемые!

***

Да здравствует свободный, свободный народ! Процветание, здоровье, крепкий дух богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

***

С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине – стране гор и степей, скорых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!

Поздравления с Днем Независимости в стихах

Да здравствует Украина независимая и сильная,

Золотистые колосья пусть шелестит,

Для вас поздравления с Днем Независимости,

С вольным козацким ветром летит!

***

Мы приветствуем Украину

И желаем на именины:

От власти мудрости и заботы,

Демократии народа,

Чтобы люди мирно жили,

Чтобы миром дорожили,

Чтобы народ не голодал,

Не рыдал, не сетовал,

Чтобы работы хватало,

Чтобы пути не подкачали,

Чтобы люди богатели,

И чтобы жить здесь хотели,

Чтобы из дома не убегали,

А в Украину приезжали!

***

Поздравляю с Днем Украины!

В день августовский выходной

Ты подумай об Отчизне,

О своем родном доме.

Сколько разных испытаний

Выпало ей…

Про себя скажи: "Спасибо!"

Родине большой своей.

В День Украины всех знакомых

Поздравь хоть на словах.

Пожелай им счастья, денег

И успехов в делах!

***

С национальным праздником украинского народа –

Днем Независимости – мы искренне приветствуем вас!

Благополучия, счастья, радости, вдохновения,

Добрая, здоровье и согласия желаем.

Пусть этот праздник вам воодушевляет,

В будущее лучше судьба тропинку проложит.

***

С Независимостью поздравляю

Мою родную Украину.

Весь народ поздравляю,

Счастья и хорошо желаю.

Стране – нравы и процветания,

И популяция роста.

Пусть сбываются надежды,

Богатства и мира Украины!

***

О, Украина! В этот замечательный праздник

Прими ты поздравлений много!

Да будет в твоих просторах вечное лето,

А в бокалах, друзья, пусть вино будет разлито!

***

Да здравствует Украина независимая и сильная,

Золотистые колосья пусть шелестит,

Для вас поздравления с Днем Независимости,

Со вольным казацким ветром летит!

***

Крепчей, Украина, процветай,

Да будет счастлив народ твой,

Независимая ты – не забывай,

Развивайся и иди вперед!

Да развеет ветер над тобой,

Нависшие тучи, как ночь,

Я желаю радости и покоя,

Ну а беды преодолеем бок о бок!

***

Свободу и правду в Украине

Всегда ценим как жизнь.

Возможно год начался в тени,

Однако не потеряем чутья:

Найдем силы, друзей встретим,

Упорство и искренность – живем!

Ибо наша жажда – справедливость,

Мы победим! С Днем Независимости!

***

Наша славная Украина,

Наше счастье и наш рай,

Есть ли на свете страна

Еще милее нашего края?

И в счастливые и злые часы

Мы для нее живем.

В Украине и для Украины

Будем жить и умрем.