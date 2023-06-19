С Днем фермера: лучшие поздравления к празднику в прозе и стихах

В День фермера отмечают их плодотворную работу по ведению сельского хозяйства. Они могут иметь как собственные земли, так и брать их в аренду. Фермеры снабжают рабочими местами работников, занимающихся выращиванием и обработкой продукции. Давайте поздравим их с профессиональным праздником.

День фермера отмечают в Украине традиционно 19 июня. Праздник был установлен в 2020 году, чтобы подчеркнуть важность фермерских хозяйств в развитии сельского хозяйства Украины. Поздравление с Днем фермера в прозе и стихах – собрал 24 Канал.

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Поздравление с Днем фермера в прозе

С Днем фермера. Желаю щедрых урожаев овощей на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, изобилии в жизни, любви в сердце и крепкого здоровья.

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С Днем фермера. Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и усердие, и способности, и желания способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и казачьего здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках, пусть не будет паразитов у скота, пусть не будет конкурентов на рынке, пусть не будет врагов в жизни. Любви, благополучия и счастья.

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Поздравляю с Днем фермера. Веселый фермер, добрый дядя, желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в отрядах стояла удельная, щедрая на мясо и сало скот, чтобы куры неслись и неслись, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни благоприятно влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья.

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Дорогой фермер, поздравляю с профессиональным праздником! Я желаю это щедрых урожаев и надоев. Пусть твое хозяйство будет прибыльным, а ты легко будешь выходить из проблем. Хорошего хозяйства!

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С Днем фермера! Пусть твоя деятельность приносит тебе удачу и богатство. Желаю тебе хорошего урожая и много возможностей. Пусть твое хозяйство становится только лучше и богаче.

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Поздравляю с Днем фермера. Желаю плодородных черноземов, рогатого скота, мясных и сальных хрюшек, золота пшеницы и аромата в саду, больших запасов в твоих закромах, большой удачи в твоих руках и большого счастья в твоем сердце.

Поздравления с Днем фермера в стихах

Тебя я с Днем фермера,

Фермер, поздравляю,

Хозяином тебе

Быть на земле желаю.

Радует пусть нива

Щедрым урожаем,

Реки пусть молочные

Берегов не знают.

Хозяйство пусть твое

Растет и развивается,

И твоя продукция

На весь мир прославится.

***

Всех, кто хлеб для нас растит,

Да благословит Господь!

Мы же вас с праздником поздравляем,

Урожаев вам желаем!

И здоровье до ста лет,

Чтобы не знали вы бед,

Чтобы сеяли, пахали,

Урожаи собирали!

***

С Днем фермера поздравляю,

Урожаев хороших желаю!

Земля да будет плодородной,

Душа твоя счастлива и свободна!

***

Ты любишь землю, фермер,

Ты на ней живешь,

Ты знаешь, что посеешь

Так потом пожнешь.

С днем фермера

Сегодня тебя поздравляю,

На любовь любовью

Земля пусть отвечает.

Пусть радует тебя

Богатый урожай,

Колосс золотой

Пусть обернется в каравай.

Пусть колосятся нивы

И цветут сады,

На земле своей

Хозяином будь ты.

***

Милый фермер, с праздником твоим,

В своем деле просто спец,

Необъятным перспективам

Пусть не конец.

Сил желаю, вдохновение,

Новые толкать идеи,

Пусть приносят тебе прибыль

Все намерения и проделки.

Пусть сопутствует удача

И успех не покидает,

Дело хорошо твое

Пусть только процветает.

***

Ферме ты отдал все силы,

Раскрываешь свой талант.

Ты хозяин безупречен,

Настоящий бриллиант.

В День фермера желаю

Сил, здоровье, процветание,

Пусть приносит тебе прибыль

Твое славное призвание.

***

Да будет жизнь твоя прекрасна,

И ферма только преуспевает!

Пусть солнце светит ясно,

Так урожай дождь поливает!

Быть фермером – твое призвание,

Очень успешным будь всегда!

Пусть заветные желания

Осуществятся без труда!