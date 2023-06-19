С Днем фермера: лучшие поздравления к празднику в прозе и стихах
В День фермера отмечают их плодотворную работу по ведению сельского хозяйства. Они могут иметь как собственные земли, так и брать их в аренду. Фермеры снабжают рабочими местами работников, занимающихся выращиванием и обработкой продукции. Давайте поздравим их с профессиональным праздником.
День фермера отмечают в Украине традиционно 19 июня. Праздник был установлен в 2020 году, чтобы подчеркнуть важность фермерских хозяйств в развитии сельского хозяйства Украины. Поздравление с Днем фермера в прозе и стихах – собрал 24 Канал.
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Поздравление с Днем фермера в прозе
С Днем фермера. Желаю щедрых урожаев овощей на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, изобилии в жизни, любви в сердце и крепкого здоровья.
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С Днем фермера. Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и усердие, и способности, и желания способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и казачьего здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках, пусть не будет паразитов у скота, пусть не будет конкурентов на рынке, пусть не будет врагов в жизни. Любви, благополучия и счастья.
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Поздравляю с Днем фермера. Веселый фермер, добрый дядя, желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в отрядах стояла удельная, щедрая на мясо и сало скот, чтобы куры неслись и неслись, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни благоприятно влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья.
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Дорогой фермер, поздравляю с профессиональным праздником! Я желаю это щедрых урожаев и надоев. Пусть твое хозяйство будет прибыльным, а ты легко будешь выходить из проблем. Хорошего хозяйства!
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С Днем фермера! Пусть твоя деятельность приносит тебе удачу и богатство. Желаю тебе хорошего урожая и много возможностей. Пусть твое хозяйство становится только лучше и богаче.
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Поздравляю с Днем фермера. Желаю плодородных черноземов, рогатого скота, мясных и сальных хрюшек, золота пшеницы и аромата в саду, больших запасов в твоих закромах, большой удачи в твоих руках и большого счастья в твоем сердце.
Поздравления с Днем фермера в стихах
Тебя я с Днем фермера,
Фермер, поздравляю,
Хозяином тебе
Быть на земле желаю.
Радует пусть нива
Щедрым урожаем,
Реки пусть молочные
Берегов не знают.
Хозяйство пусть твое
Растет и развивается,
И твоя продукция
На весь мир прославится.
***
Всех, кто хлеб для нас растит,
Да благословит Господь!
Мы же вас с праздником поздравляем,
Урожаев вам желаем!
И здоровье до ста лет,
Чтобы не знали вы бед,
Чтобы сеяли, пахали,
Урожаи собирали!
***
С Днем фермера поздравляю,
Урожаев хороших желаю!
Земля да будет плодородной,
Душа твоя счастлива и свободна!
***
Ты любишь землю, фермер,
Ты на ней живешь,
Ты знаешь, что посеешь
Так потом пожнешь.
С днем фермера
Сегодня тебя поздравляю,
На любовь любовью
Земля пусть отвечает.
Пусть радует тебя
Богатый урожай,
Колосс золотой
Пусть обернется в каравай.
Пусть колосятся нивы
И цветут сады,
На земле своей
Хозяином будь ты.
***
Милый фермер, с праздником твоим,
В своем деле просто спец,
Необъятным перспективам
Пусть не конец.
Сил желаю, вдохновение,
Новые толкать идеи,
Пусть приносят тебе прибыль
Все намерения и проделки.
Пусть сопутствует удача
И успех не покидает,
Дело хорошо твое
Пусть только процветает.
***
Ферме ты отдал все силы,
Раскрываешь свой талант.
Ты хозяин безупречен,
Настоящий бриллиант.
В День фермера желаю
Сил, здоровье, процветание,
Пусть приносит тебе прибыль
Твое славное призвание.
***
Да будет жизнь твоя прекрасна,
И ферма только преуспевает!
Пусть солнце светит ясно,
Так урожай дождь поливает!
Быть фермером – твое призвание,
Очень успешным будь всегда!
Пусть заветные желания
Осуществятся без труда!