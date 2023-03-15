День ангела Богдана: хорошие поздравления с именинами в стихах и прозе

15 марта День ангела празднуют все мужчины с именем Богдан. Его владельцы обычно являются умными и талантливыми личностями.

Имя Богдан происходит из старославянского языка и означает "Богом дан". По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе для самых родных мужчин.

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Поздравления с Днем ангела Богдана – стихи

В день весенний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Богдану помогает,

Ангел покровитель!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой.

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебаний.

С днем ангела Богдан!



Поздравление с Днем ангела Богдана в стихах / Фото Pinterest

***

Приветствуя тебя сегодня, Богдан,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с тобой:

Надежда, вера и любовь.

Пусть добрый ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни тебе дарит.

***

Пусть добрый ангел хранит от зла,

Дарит счастье, душу согревает!

Богдану желаю я тепла,

Любви и удачи тоже желаю.

Пусть долю всегда твою несет

На нежных крыльях радости и изобилия,

Да будет в жизни только хорошо все

И все непременно в порядке!

Прекрасные поздравления с Днем ангела Богдана – проза

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие годы. Желаю крепкого здоровья, безграничной любви и всеобъемлющего счастья! Всего тебе наилучшего!

***

Дорогой Богдан, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

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С Днем ангела Богдан! Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра!



Поздравление с Днем ангела Богдана в прозе / Фото Pinterest

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит много ярких моментов, а все твои мечты сбудутся! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя и всегда оберегал! Чтобы в твоем доме было счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди! Крепкое здоровье и мирное небо над головой!

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Мудрости тебе Богдан! Ведь ты дан нам от Бога! Пусть будет светлым и чистым твой путь жизни! Пусть никогда с тобой не случаются невзгоды, а каждый миг наполняется счастьем! Воплощение всех мечт, добра, любви, гармонии в сердце и всего наилучшего!