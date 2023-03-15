День ангела Богдана: хорошие поздравления с именинами в стихах и прозе
15 марта День ангела празднуют все мужчины с именем Богдан. Его владельцы обычно являются умными и талантливыми личностями.
Имя Богдан происходит из старославянского языка и означает "Богом дан". По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе для самых родных мужчин.
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Поздравления с Днем ангела Богдана – стихи
В день весенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Богдану помогает,
Ангел покровитель!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой.
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебаний.
С днем ангела Богдан!
Поздравление с Днем ангела Богдана в стихах / Фото Pinterest
***
Приветствуя тебя сегодня, Богдан,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с тобой:
Надежда, вера и любовь.
Пусть добрый ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни тебе дарит.
***
Пусть добрый ангел хранит от зла,
Дарит счастье, душу согревает!
Богдану желаю я тепла,
Любви и удачи тоже желаю.
Пусть долю всегда твою несет
На нежных крыльях радости и изобилия,
Да будет в жизни только хорошо все
И все непременно в порядке!
Прекрасные поздравления с Днем ангела Богдана – проза
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие годы. Желаю крепкого здоровья, безграничной любви и всеобъемлющего счастья! Всего тебе наилучшего!
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Дорогой Богдан, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
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С Днем ангела Богдан! Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра!
Поздравление с Днем ангела Богдана в прозе / Фото Pinterest
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит много ярких моментов, а все твои мечты сбудутся! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя и всегда оберегал! Чтобы в твоем доме было счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди! Крепкое здоровье и мирное небо над головой!
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Мудрости тебе Богдан! Ведь ты дан нам от Бога! Пусть будет светлым и чистым твой путь жизни! Пусть никогда с тобой не случаются невзгоды, а каждый миг наполняется счастьем! Воплощение всех мечт, добра, любви, гармонии в сердце и всего наилучшего!