Самые искренние поздравления с Днем ангела Алексея 2026: теплые слова в прозе и стихах

17 марта в Украине мужчины празднуют День ангела Алексея. Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник".

По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Алексея в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 17 марта именины.

Не пропустите От свадьбы до новоселья: 100 лучших поздравлений для родных на все случаи жизни

День ангела Алексея 2026: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

В День ангела Алексея хочется пожелать мира и благополучия. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого.

От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела Алексея. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья тебе будут преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной. Пусть твой ангел-покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего плохого.

Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тобі надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі віддасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддатись!

Нехай день твій святий,

Ангел сил додати до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожному кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ​​ангела Олексія,

Прийми привітання!

Поздравления с Днем ангела Алексея 2026 / Коллаж 24 Канала

Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего ангела и от всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всего бедствия.

Поздравляю с Днем ангела, Алексей! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь, и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды. С именинами!

Поздравления с Днем ангела Алексея 2026 / Коллаж 24 Канала

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітну мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

Для написания материала использованы источники: Поздравок, Побажайко и WishYou.