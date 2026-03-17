Самые искренние поздравления с Днем ангела Алексея 2026: теплые слова в прозе и стихах
17 марта в Украине мужчины празднуют День ангела Алексея. Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник".
По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Алексея в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 17 марта именины.
День ангела Алексея 2026: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
В День ангела Алексея хочется пожелать мира и благополучия. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого.
***
От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела Алексея. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья тебе будут преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной. Пусть твой ангел-покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего плохого.
***
Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тобі надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі віддасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддатись!
***
Нехай день твій святий,
Ангел сил додати до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожному кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
***
Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего ангела и от всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всего бедствия.
***
Поздравляю с Днем ангела, Алексей! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь, и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды. С именинами!
***
***
Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітну мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
Для написания материала использованы источники: Поздравок, Побажайко и WishYou.