Для самой лучшей кумы: подборка оригинальных поздравлений с днем рождения

Кумовья – особые люди в жизни каждого человека. Часто с ними связаны лучшие и самые веселые события, которые запоминаются навсегда. Крестные могут становиться не только духовными наставниками для детей, но и лучшими друзьями для родителей.

Сегодня LifeStyle 24 подготовил оригинальные поздравления с днем рождения для кумы. Сохраняйте нашу подборку для особого события в жизни родного человека.

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Поздравления с днем рождения для кумы

Звуки смеха, мелодия счастья, мгновение радости – все это тебе на день рождения, кума! Пусть дни будут полны невероятными моментами, а в жизни всегда будет место для любви, тепла и благодарности. Пусть сбываются все самые заветные мечты. Искренне поздравляю тебя с праздником!

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Кума, пусть дни будут такими же яркими, как твой любимый фильтр в инстаграме. Хорошего и счастливого празднования!

Поздравления для кумы / Фото Unsplash

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Дорогая кума, не забывай, что с каждым годом мы становимся как вино – только вкуснее и веселее. С днем рождения!

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С днем рождения! Пусть этот день принесет тебе безграничную радость, незабываемые эмоции и самые теплые воспоминания. Ты всегда была для меня не только кумой, но и лучшей подругой, советчицей и поддержкой. Искренне верю, что тебя ждет множество невероятных событий и счастливых моментов.

Пусть твой жизненный путь будет освещен солнцем, а сердце наполнено любовью и благодарностью за каждый день. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемого источника радости.

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Для самой лучшей кумы в мире! Пусть твои дни будут как приключенческий фильм – очень напряженные, но всегда с фантастическим финалом. С уважением и самыми теплыми пожеланиями, (ваше имя).

Поздравления для кумы / Фото Unsplash

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Кума, ты – мое счастье! С днем рождения. Пусть улыбка никогда не исчезает с твоего красивого личика, а счастье всегда будет рядом, даже в самые серые дни.

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Дорогая кума, сегодня твой день, но праздник для нас всех. Ты – не только замечательная родственница, но и чрезвычайный человек, которая согревает сердца своим теплом и добротой. Хочу пожелать самых ярких эмоций, самых теплых улыбок и самых сладких мечтаний. Пусть каждое мгновение жизни будет наполнено любовью, радостью и достижениями. Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Счастливого дня рождения, кума! С любовью и уважением, (твое имя).