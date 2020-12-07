Украинский рэпер и продюсер Потап уже начал готовиться к зимним праздникам. Он решил украсить дом новогодними декорациями и создал дома особую, сказочную атмосферу.

Все больше и больше звезд украшают свои дома к Рождеству. Это способ отвлечься от тяжелых будней, которые теперь проживает весь мир. В частности, рэпер Потап решил показать, как украсил собственный дом. Соответствующее фото он опубликовал на личной странице в инстаграме.

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Потап украсил дом к Рождеству

Артист позировал в одной из комнат своего загородного имения. Позади Потапа видим белый шкаф с большим количеством разнообразных книг. Возле него изображены вишневая лампа и гитара.

Продюсер предстал перед камерой, опершись на камин, который создает в доме особую, уютную атмосферу. Именно камин рэпер украсил новогодними декорациями: веточками елки, соединенными с другими растениями. В центре камина видим большой вишневый бант. Торжества таким декорациям добавляют свечи, стоящие позади праздничной икебаны.

"Скоро праздники", – написал Потап в публикации.



Потап украсил дом к Рождеству​ / Instagram / @realpotap