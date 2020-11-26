После выхода 4 сезона "Короны" можно увидеть, насколько новинка Netflix имеет большое влияние на людей и даже королевскую семью. На днях представители дворца заблокировали комментарии к фото жены принца Чарльза из-за нападений хейтеров.

Последствия премьеры 4 сезона "Короны"

По данным The Daily Mail, агрессию у пользователей сети разожгло новое сообщение в твиттере, где рассказывалось о благотворительной работе герцогини Камиллы. Речь шла о встрече представительницы дворца с волонтерами организации, которая помогает бездомным британцам.

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Но люди решили не обращать внимание на проект Камиллы, а прокомментировать ее личную жизнь. Твиттер-страницу Clarence House засыпали гневными сообщениями, беспощадной критикой и откровенными образами, поэтому сообщение закрыли для комментариев.

The Duchess of Cornwall, Patron of @EmmausUK, recently joined a video call with staff and formerly homeless residents of @EmmausBrighton, known as companions, to discuss the challenges faced by the charity as a result of the coronavirus crisis. pic.twitter.com/IHjuKUWWGE — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 24, 2020

Известно, что причиной для хейтерства стал сериал "Корона". В 4 сезоне показали, как Камилла Паркер вмешивалась в брак принца Чарльза и принцессы Дианы, начиная от королевской свадьбы в 1981 году. Биографы уже заявили, что эти факты вымышлены авторами ленты Netflix, а мужчина прекратил общение с герцогиней Корнуольской, как только женился на Леди Ди. По словам самого Чарльза, он восстановил связь с Камиллой в 1986 году, когда его отношения с Дианой уже дали трещину.

Однако в сериале показали немало кадров, которые заставили думать зрителей, что все события в "Короне" – это правдивая история. В частности, детальное воспроизведение образов и общеизвестные события из жизни королевской семьи повлияли на мнение киноманов.

Комментаторы в сети были безжалостными:

"Камилла, мир ненавидит тебя! Принцесса Диана навсегда"

"Тот момент, когда Камилла окончательно потеряла свою репутацию"

"Насколько жалкой была жизнь Камиллы Паркер, что принц Чарльз стал любовью всей ее жизни?"

"Карма догонит тебя, ужасная Камилла Боуз Паркер. Ты обманывала своего мужа, спала с другим и ответственна за смерть самой милой принцессы за всю историю мира", – писали разгневанные комментаторы. Кроме того, зрители "Короны" откровенно желали смерти как принцу Чарльзу, так и его жене.

Реакция королевской семьи

Королевская семья не комментирует резонанс в сети. Ее Величество Елизавета II с родственниками продолжает демонстрировать только результаты работы представителей монархии. В то же время инсайдеры из дворца отмечают, что все разочарованы, ведь события, изображенные в сериале "Корона", не правдивы и разжигают агрессию.

Это неправильно и несправедливо, особенно, когда так много фактов в сериале не соответствуют действительности. Чарльза и Камиллу показывают в очень неутешительном свете. Это просто троллинг с бюджетом Голливуда,

– заявил инсайдер.

Особое возмущение просмотр "Короны 4" вызвал у принца Уильяма. Первенец Дианы убежден: "его родителей эксплуатируют и превращают все в простой способ зарабатывания денег". Понимая ситуацию, актриса Эмма Коррин, которая сыграла Леди Ди, заявила, что никогда бы не хотела встретиться с Уильямом или Гарри и даже покинула бы вечеринку, если бы узнала, что они также являются приглашенными гостями.

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"Корона" 4 сезон: коротко о сюжете

В 4 сезоне "Короны" авторы проекта показали, как принц Чарльз познакомился с юной принцессой Дианой и стал ее мужем. В фильме показано, насколько искренне Леди Ди любила наследника престола и верила, что жизнь во дворце будет замечательной. Однако реальность отличалась от иллюзий и уже в первые годы жизни с Чарльзом их брак дал трещину.

Причиной стал роман мужа с Камиллой Паркер. Принцесса Диана нашла доказательства их отношений, когда ее соперница хотела подружиться с ней.

"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер к сериалу