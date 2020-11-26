Пожелания смерти и нападения хейтеров: последствия для королевской семьи выхода "Короны 4"
После выхода 4 сезона "Короны" можно увидеть, насколько новинка Netflix имеет большое влияние на людей и даже королевскую семью. На днях представители дворца заблокировали комментарии к фото жены принца Чарльза из-за нападений хейтеров.
Последствия премьеры 4 сезона "Короны"
По данным The Daily Mail, агрессию у пользователей сети разожгло новое сообщение в твиттере, где рассказывалось о благотворительной работе герцогини Камиллы. Речь шла о встрече представительницы дворца с волонтерами организации, которая помогает бездомным британцам.
Интересная реакция Герцогиня Камилла посмотрела 4 сезон "Короны", – СМИ
Но люди решили не обращать внимание на проект Камиллы, а прокомментировать ее личную жизнь. Твиттер-страницу Clarence House засыпали гневными сообщениями, беспощадной критикой и откровенными образами, поэтому сообщение закрыли для комментариев.
Известно, что причиной для хейтерства стал сериал "Корона". В 4 сезоне показали, как Камилла Паркер вмешивалась в брак принца Чарльза и принцессы Дианы, начиная от королевской свадьбы в 1981 году. Биографы уже заявили, что эти факты вымышлены авторами ленты Netflix, а мужчина прекратил общение с герцогиней Корнуольской, как только женился на Леди Ди. По словам самого Чарльза, он восстановил связь с Камиллой в 1986 году, когда его отношения с Дианой уже дали трещину.
Однако в сериале показали немало кадров, которые заставили думать зрителей, что все события в "Короне" – это правдивая история. В частности, детальное воспроизведение образов и общеизвестные события из жизни королевской семьи повлияли на мнение киноманов.
Комментаторы в сети были безжалостными:
- "Камилла, мир ненавидит тебя! Принцесса Диана навсегда"
- "Тот момент, когда Камилла окончательно потеряла свою репутацию"
- "Насколько жалкой была жизнь Камиллы Паркер, что принц Чарльз стал любовью всей ее жизни?"
- "Карма догонит тебя, ужасная Камилла Боуз Паркер. Ты обманывала своего мужа, спала с другим и ответственна за смерть самой милой принцессы за всю историю мира", – писали разгневанные комментаторы. Кроме того, зрители "Короны" откровенно желали смерти как принцу Чарльзу, так и его жене.
Реакция королевской семьи
Королевская семья не комментирует резонанс в сети. Ее Величество Елизавета II с родственниками продолжает демонстрировать только результаты работы представителей монархии. В то же время инсайдеры из дворца отмечают, что все разочарованы, ведь события, изображенные в сериале "Корона", не правдивы и разжигают агрессию.
Это неправильно и несправедливо, особенно, когда так много фактов в сериале не соответствуют действительности. Чарльза и Камиллу показывают в очень неутешительном свете. Это просто троллинг с бюджетом Голливуда,
– заявил инсайдер.
Особое возмущение просмотр "Короны 4" вызвал у принца Уильяма. Первенец Дианы убежден: "его родителей эксплуатируют и превращают все в простой способ зарабатывания денег". Понимая ситуацию, актриса Эмма Коррин, которая сыграла Леди Ди, заявила, что никогда бы не хотела встретиться с Уильямом или Гарри и даже покинула бы вечеринку, если бы узнала, что они также являются приглашенными гостями.
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"Корона" 4 сезон: коротко о сюжете
В 4 сезоне "Короны" авторы проекта показали, как принц Чарльз познакомился с юной принцессой Дианой и стал ее мужем. В фильме показано, насколько искренне Леди Ди любила наследника престола и верила, что жизнь во дворце будет замечательной. Однако реальность отличалась от иллюзий и уже в первые годы жизни с Чарльзом их брак дал трещину.
Причиной стал роман мужа с Камиллой Паркер. Принцесса Диана нашла доказательства их отношений, когда ее соперница хотела подружиться с ней.
"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер к сериалу
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