Вчера, 3 октября, певица Оля Полякова дала концерт в Новобаварском районе Харькова по случаю Дня учителя. Звезда собрала стадион после антирекорда по количеству новых случаев заражения коронавирусом в области – 546 человек за сутки.

30 сентября на Харьковщине зафиксировали максимальное, с начала пандемии, количество больных коронавирусом – 546 человек за сутки, а город Харьков оказался в оранжевой зоне карантина. Однако это не помешало знаменитой певице Оле Поляковой выступить с концертом, который был посвящен Дню учителя. На фейсбук-странице Новобаварского района появились фото и видео с концерта.

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Бесплатное мероприятие состоялось в разгар предвыборной кампании при поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса на стадионе Детской юношеской спортивной школы №5.



Оля Полякова собрала стадион в Харькове / Фото Facebook / @novobavarskiy

Судя по фото и видео, которые появились в сети стадион был переполнен. Зрители не соблюдали социальную дистанцию, а маски одели единицы даже несмотря на то, что Оля Полякова призвала соблюдать карантинные ограничения со сцены.

На концерт певицы пришли семьями, ведь среди слушателей было множество детей. Мероприятие длилось 1,5 часа, как сообщают местные СМИ.



Оля Полякова собрала стадион в Харькове / Фото Facebook / @novobavarskiy



Оля Полякова собрала стадион в Харькове / Фото Facebook / @novobavarskiy

Оля Полякова собрала стадион в Харькове / Фото Facebook / @novobavarskiy

Общее количество больных в Харьковской области с начала пандемии коронавируса составляет 20 518 человек. За последние сутки диагностировали 414 случаев заражения – это больше всего по Украине. 369 пациентов умерло от осложнений COVID-19, а 4 533 больных уже выздоровели.