Невероятная красота в вашем саду: 3 цветка, которые однозначно стоит посадить в сентябре

Осенью не так много работы в саду, как, например, летом, но все равно можно найти, что делать. Например, посадить благоухающие цветы, которые станут украшением сада.

Посадка цветов осенью имеет свои преимущества. Например, семена в земле, посаженные в осеннее время, поглощают большое количество влаги после таяния снега. Это помогает ему быстро расти. Семена проходят естественную стратификацию – то есть, скорее всходят, если посадить осенью. А какие именно цветы лучше посадить – расскажет 24 Канал.

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Какие цветы следует посадить в сентябре

Церцисс – очень красивое растение, которое еще называют "дерево сердца". Оно очаровывает своими невероятными розовыми или фиолетовыми цветами, которые густо покрывают ветви весной. Его особенность состоит в том, что дерево меняется в течение всего года.

В летнее время листья имеет насыщенный зеленый окрас. В то время как осенью листья церцисса приобретают тепло-желтый, оранжевый цвет. Имеет просто фантастический вид. Дерево любит солнечные участки с плодородной почвой. Лучше выбирать сорта "Канадский" или "Западный", поскольку они выживают даже при морозах.



Церцисс / Фото Pinterest

Гортензия просто поражает своей красотой. Вы можете смело выращивать ее в разных цветах, ведь оттенок зависит от кислотности почвы. В нейтральной земле цветы станут белыми или кремовые, в кислой – голубые или синие, а вот в щелочной – приобретут розовую окраску.

Такие цветы хорошо растут на ярком свете, но под прямым солнцем будут выгорать, поэтому выберите для нее место с частичной тенью. Также придется часто поливать такую красоту, чтобы не увяла.



Гортензии / Фото Pixabay

Клематисы – вьющиеся растения, которые уже давно получили немало поклонников. Плетение волшебных цветов станет украшением стены дома, обои, забора или забора. Обычно цветут с мая и поздней осенью. Они характеризуются своими пушистыми цветочками, похожими на экзотические перья.

Земля под клематисы должна быть хорошо дренированной и рыхлой. Кислые и заболоченные почвы – не вариант для нее. В сильную жару для растения должна быть тень, в то же время лучше выбрать место, защищенное от ветров и сквозняков.



Клематисы / Фото Direct Hit