Возле вашего дома будет останавливаться каждый: как посадить ароматные сакуры и магнолии

Сакура и магнолия – очень красивые декоративные деревья. Они имеют настолько привлекательный вид и отличный аромат, что не оставляют никого равнодушным. Возникает желание иметь такую красоту и у себя дома.

Как сакура, так и магнолия, имеют свои особенности в посадке и уходе. Чтобы деревья выросли большими и красивыми, им нужно внимание. Как правильно сажать и ухаживать за декоративными деревьями, расскажет 24 Канал.

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Сакура

Сакура – это мелкопильчатая вишня. Она является чисто декоративным растением, ее плоды не съедобны. Сакура есть теплолюбивым растением, которая не переносит ветр и холод. Лучше всего ее сажать у южной стены здания.

Корневая система этого дерева – довольно поверхностная и долго развивается. Лучше посадить сакуру весной или в начале лета. При посадке нужно обязательно подвязать дерево, иначе его может вывернуть.

Сакуре нужна богатая и рыхлая почва с нейтральной кислотностью.

Чтобы посадить сакуру, нужно вырыть яму диаметром почти 60 сантиметров в полметра. На дно уложить дренаж. По центру установить палку высотой около полутора метров, к которой будем подвязывать дерево. Кусок почвы с корнями нужно обработать хорошо удобренной плодородной смесью.

Сакуру нужно хорошо поливать. Почва вокруг ствола не должна быть полностью сухой.

Рекомендуется удобрять сакуру 2 раза в год – весной и осенью. Сначала – азотными и фосфорными удобрениями, позже – фосфорными и калийными.

Обрезать дерево не стоит. Если сакура подхватила грибок, тогда можно это сделать. Но надо использовать стерильный инструмент, а срезы обработать садовым варом.

Магнолия

Магнолия – это декоративно лиственное дерево, которое не очень быстро растет. Его максимальная высота 3 – 4 метра. Она цветет всего месяц.



Как посадить магнолию / Фото Pexels

Магнолия приживается на плодородных почвах. Они нуждаются в хорошем освещении, впрочем, в меру. Лучше всего подойдет место, защищенное забором или стеной.

Земля для посадки должна быть рыхлой и питательной, с нейтральной или слабокислой реакцией. Следует помнить, что залужение, засол или застой воды возле магнолий очень вредно и приводит к их гибели.

Чтобы посадить магнолию, нужно вырыть яму объемом около 1 метра, лучше всего – втрое больше корневой системы саженца. Затем наполнить ее смесью из торфа, перегноя и дерновой земли с добавлением песка или перлита.

Во время посадки следует оставлять корневую шейку над поверхностью грунта. После посадки дерева рекомендуется утрамбовать почву в яме и щедро ее полить.

Магнолии обязательно нужно периодически поливать, но не превращать землю вокруг них в болото. Мульчирование почвы способствует сохранению влаги в приствольной зоне.

Деревья следует подкармливать ежемесячно с ранней весны до июля. Используем универсальные удобрения, например, нитроаммофоска в пропорции 3–5 г удобрения на 1 литр воды.

Автор: Виктория Козар