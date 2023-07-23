Аспирин делает огурцы слаще: миф или реальность

Что только не придумают сообразительные огородники, чтобы улучшить вкус овощей, в частности огурцов. Некоторые считают, что поможет аспирин.

Аспирин – таблетки, которые употребляют, когда беспокоит грипп, зубная и головная боль и другие симптомы. То есть, имеет медицинское применение. Но будет ли полезно такое вещество на огороде, для подкормки огурцов?

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Станут огурцы слаще аспирина

Аспирин, то есть ацетилсалициловая кислота часто является составляющей разных растворов в садоводстве и огородничестве. Люди полагают, что это увеличивает количество плодов и помогает бороться с болезнями и вредителями.



Аспирин / Фото Simya.com

Есть такая версия, что когда внести таблетку аспирина в воду, чтобы подкормить огурцы, это сделать их слаще. Логика здесь такова, что из-за аспирина растет количество сахара в огурцах, поэтому вроде бы улучшается их вкус.

Хотя эта популярная версия имеет своих поклонников, на сегодня не существует никаких исследований, подтверждающие, что аспирин действительно делает огурцы более сладкими. Опровержений этого мнения тоже нет.

Отметим, что вкус огурцов может зависеть от климата, погодных условий, особенностей выращивания. Большую роль играют регулярный полив, правильные удобрения, достаточное количество солнца и света, а также сорт.